Radní ČT chtějí jednat s ministrem Klempířem o mediálním zákoně a financování ČT

Radní České televize (ČT) chtějí osobně jednat s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) o návrhu nového zákona o médiích veřejné služby a o financování České televize. Usnesli se na tom na středečním zasedání Rady ČT v Hradci Králové. Pro bylo osm členů rady, tři byli proti a jeden nehlasoval.
Ministr Klempíř v úterý oznámil, že vládní koalice chce od ledna zrušit měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Obě veřejnoprávní média by měla peníze dostávat ze státního rozpočtu. Dostat mají méně, než činí očekávaný letošní výnos z poplatků. ČT by měla příští rok 5,74 miliardy korun, což je zhruba o miliardu méně, než letos vybere od poplatníků.
Usnesení, které se týká schůzky s Klempířem, navrhla radní Bára Procházková. Řekla, že radě sice nepřísluší komentovat způsob financování ČT, ale v návrhu zákona jde i o věci, které se týkají smyslu existence veřejnoprávních médií. "A tam z pozice kontrolního orgánu bychom mohli být v některých bodech znepokojeni, případně chtít říci k tomu určitý komentář, protože jde o zajištění chodu České televize, který jako kontrolní orgán máme kontrolovat," uvedla.
Místopředseda rady Vlastimil Ježek návrh zákona označil za paskvil. "Evidentně je záměrem, přinejmenším části současné vládní koalice, sebrat České televizi cca miliardu (korun)," uvedl Ježek. Usnesení nepodpořil radní Petr Šafařík. "Rada ČT není připomínkovým místem legislativního procesu, ..., pojďme se držet působnosti (rady)," uvedl.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek ve vystoupení před radními návrh nového zákona odmítl. "Projel jsem si ho zevrubně a musíme udělat analýzu, ale už teď víme, že to není dobrý návrh, a že takový návrh nemůže být vůbec přijat, uvedl. Již v úterý ředitel ČT řekl, že veřejnoprávní televize nebude příští rok moci naplnit své závazky, pokud bude její rozpočet ve výši, kterou Klempíř představil.
V reakci na možný nižší příjem televize ve středu Chudárek uvedl, že řada věcí je závazných a pod smlouvami, zejména jde o sportovní práva, dramatickou tvorbu a distribuční filmy. Pokud by ČT ze smluv chtěla vystoupit, stálo by jí to v příštím roce značné peníze, například u dramatické tvorby a filmů by to podle Chudárka bylo v příštím roce přes 150 milionů korun. "S výsledkem, že bychom neměli co vysílat," uvedl.
Chudárek v úterý uvedl, že pokud bude rozpočet takový, jak o něm mluvil ministr kultury, televize bude muset omezit původní tvorbu a také propouštět. Zdůraznil, že rozpočet neodpovídá tomu, o čem s Klempířem hovořili na páteční schůzce, kde se dohodli na vytvoření pracovní skupiny složené z expertů ČT a ČRo a ministerstva.
Ministr kultury v úterý označil systém prostřednictvím poplatků za nemoderní. Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Až na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů. Obě média mají zůstat samostatná, na jejich fungování mají stejně jako dosud dohlížet rady. Sněmovní opozice považuje navrženou změnu financování ČT a Českého rozhlasu za likvidaci obou médií a chystá obstrukce při projednávání vládní předlohy.
O schůzku se zástupci rady má ministra požádat předsednictvo rady, vyplývá z usnesení, které ve středu radní ČT schválili.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars
Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele
Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi
