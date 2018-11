Synovi českého premiéra Andreji Babišovi mladšímu hrozí kvůli pobytu na Krymu zákaz vstupu na Ukrajinu a pokuta za nezákonné překročení hranic. Rádiu Svoboda to řekl pomocník ředitele ukrajinské pohraniční stráže Oleh Sloboďjan.

Babiš mladší na Krym přiletěl z Moskvy. Kyjev ale ruskou anexi poloostrova přirozeně neuznává a trvá na tom, že cizí státní příslušníci mohou na Krym cestovat výhradně po zemi přes tzv. Perekopskou šíji, tedy přes území Ukrajiny.

Jenže podle rozhovoru Babišova společníka Petra Protopopova pro server Novinky.cz cestovali oba muži letecky z Vídně do Moskvy, kde následně přestoupili na let do Simferopolu na Krymu. Takových letů je zhruba sedm denně. K cestě potřebovali jen ruské vízum.

Podle ukrajinských zákonů ale měli použít jeden ze dvou přechodů na šíji, která spojuje poloostrov s ukrajinskou pevninou. Tam však nemůže každý.

"Pro překročení hranice je potřeba speciální souhlas ukrajinské migrační služby. Pro mě jako novináře to znamená, že nejdříve jdu na ukrajinské ministerstvo informací, tam potvrdí, že jsem skutečně novinář, a následně s jejich souhlasem dostanu propustku přes pozemní hranici," vysvětluje mechanismus získání povolení ruský novinář Anton Naumljuk.

Bez tohoto dokladu neboli "bumážky" mohou cestovat jen ukrajinští občané. Cizinci musí navíc ukrajinským úřadům prokázat účel návštěvy.

"Bez problémů to dostávají v zásadě jen novináři nebo ti, kteří mají na Krymu příbuzné. Všichni ostatní musí dokazovat, že nebudou spolupracovat s ruskými úřady," vysvětluje kyjevský podnikatel Oleh Stepura, který z poloostrova pochází.

Někteří lidé tak musí na návštěvu poloostrova zapomenout nebo cestovat přes Rusko. V tom případě ovšem riskují, že se pro změnu už nepodívají na Ukrajinu. V loňském roce ukrajinská pohraniční služba do země nevpustila na 1700 cizinců, z toho 650 lidí bylo občany Ruské federace.

Například před dvěma týdny pohraničníci nepustili u ruského Belgorodu členky hudební skupiny Dvě Maši. "Během kontroly se ukázalo, že hudebnice mnohokrát navštívily Krym za účelem koncertů a natáčení hudebních klipů. Dostávaly se tam mimo oficiální pohraniční přechod," napsali pohraničníci v prohlášení. Hudebnicím byl zakázán vstup na Ukrajinu na tři roky.