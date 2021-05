Hámas se přihlásil k raketovému útoku na Jeruzalém, Izrael odpověděl leteckým útokem

Palestinská radikální skupina Hamás zaútočila raketami na Jeruzalém. Reagovala tak na dnešní nepokoje na Chrámové hoře, kde bylo při policejním zásahu zraněno přes 300 Palestinců. Rakety mířily i na jih Izraele, kde jedna zasáhla automobil a zranila jednoho člověka. Na palestinské Pásmo Gazy v odvetě zaútočilo izraelské letectvo. Podle palestinských zdrojů přišly o život tři děti.

Hamás dal izraelské bezpečnosti do 18:00 (17:00 SELČ) ultimátum na stažení od Chrámové hory a krátce potom se po Jeruzalému rozezněly poplašné sirény.

Z palestinského Pásma Gazy pak na město zamířily rakety. Podle izraelských médií jedna dopadla na jeruzalémské předměstí a poškodila dům.

Izraelská armáda oznámila, že na Jeruzalém bylo z Gazy vypáleno sedm raket a jedna byla zneškodněna.

Na jihoizraelské město Sderot souběžně zaútočila další radikální skupina Islámský džihád, která ohlásila, že z Pásma Gazy vypálila 30 raket. Izraelská armáda oznámila, že jedna z raket na jihu Izraele zasáhla civilní auto a zranila člověka.

Izraelské letectvo podniklo protiútok na Pásmo Gazy, při němž byly podle palestinských médií zabity tři děti. Hamás to ale zatím nepotvrdil.

Izraelská armáda kvůli situaci přerušila manévry a posílila jednotky na hranici s Pásmem Gazy. v Jeruzalémě evakuovali parlament a americké ministerstvo zahraničí zakázalo do neděle diplomatům působícím v Jeruzalému vstup do tamního Starého Města. Personál velvyslanectví nemá vycházet od osmé hodiny večerní do sedmé ranní.

Izrael kvůli situaci v Jeruzalémě předem otevřel kryty ve městech poblíž Pásma Gazy, která bývají terči palestinských raketových útoků.

Izraelci slaví Den Jeruzaléma na připomínku obsazení východní části města a jeho pozdějšího sjednocení. Jeruzalém je ale dějištěm nepokojů několik dní, napětí vyvolává záměr vystěhovat část arabských rodin ze čtvrti Šajch Džarráh.