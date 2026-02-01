„Řádí tady gauneři a Trumpova armáda.“ Známý zpěvák vydal protestsong

Populární americký zpěvák Bruce Springsteen zveřejnil protestní píseň proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Text napsal na památku Alexe Prettiho a a Renée Goodové, které zastřelili agresivní imigrační agenti. Americký prezident v reakci na píseň označil rockovou ikonu za "přeceňovanou".
„Napsal jsem tuto píseň v sobotu, nahrál ji včera (v úterý) a dnes (ve středu) ji vydal v reakci na státní teror, který postihuje město Minneapolis. Je věnována obyvatelům Minneapolisu, našim nevinným sousedům z řad imigrantů a na památku Alexe Prettiho a Renée Goodové. Zůstaňte svobodní,“ napsal zpěvák na svém webu.
Píseň nazvaná Ulice Minneapolisu ostře kritizuje protiimigrační operace Trumpovy administrativy a zásah v tomto městě. Imigrační agenty nazval Springsteen v písni „Trumpovou soukromou armádou“. Kristi Noemovou, ministryni vnitřní bezpečnosti, a Trumpova blízkého poradce Stephena Millera zpěvák obviňuje ze „špinavých lží“.
Letos to není poprvé, co Springsteen kritizoval současnou americkou vládu. Před dvěma týdny označil federální agenty, kteří se podílejí na protiimigrační kampani amerického prezidenta Donalda Trumpa, za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá „taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům“.
Vláda republikánského prezidenta Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, lidé se bouří proti často brutálnímu postupu federálních úřadů.
Demonstrace se konají i v dalších amerických městech. Matku tří dětí Goodovou agenti zastřelili 7. ledna, zdravotníka Prettiho minulou sobotu. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
