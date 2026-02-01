Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Řádí tady gauneři a Trumpova armáda.“ Známý zpěvák vydal protestsong

Fabian Blažek
Fabian Blažek
ČTK,Fabian Blažek

Populární americký zpěvák Bruce Springsteen zveřejnil protestní píseň proti administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Text napsal na památku Alexe Prettiho a a Renée Goodové, které zastřelili agresivní imigrační agenti. Americký prezident v reakci na píseň označil rockovou ikonu za "přeceňovanou".

FILE PHOTO: Former U.S. President Barack Obama and rock star Bruce Springsteen campaign for Kamala Harris and Tim Walz in Philadelphia
Bruce Springsteen fandí demokratům. Na snímku z roku 2024 je zachycen během vystoupení ve Philadelphii v rámci předvolební kampaně Kamaly Harrisové, demokratické kandidátky na viceprezidentku.Foto: REUTERS
Reklama

„Napsal jsem tuto píseň v sobotu, nahrál ji včera (v úterý) a dnes (ve středu) ji vydal v reakci na státní teror, který postihuje město Minneapolis. Je věnována obyvatelům Minneapolisu, našim nevinným sousedům z řad imigrantů a na památku Alexe Prettiho a Renée Goodové. Zůstaňte svobodní,“ napsal zpěvák na svém webu.

Související

Píseň nazvaná Ulice Minneapolisu ostře kritizuje protiimigrační operace Trumpovy administrativy a zásah v tomto městě. Imigrační agenty nazval Springsteen v písni „Trumpovou soukromou armádou“. Kristi Noemovou, ministryni vnitřní bezpečnosti, a Trumpova blízkého poradce Stephena Millera zpěvák obviňuje ze „špinavých lží“.

Letos to není poprvé, co Springsteen kritizoval současnou americkou vládu. Před dvěma týdny označil federální agenty, kteří se podílejí na protiimigrační kampani amerického prezidenta Donalda Trumpa, za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá „taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům“.

Vláda republikánského prezidenta Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, lidé se bouří proti často brutálnímu postupu federálních úřadů.

Reklama
Reklama
Související

Demonstrace se konají i v dalších amerických městech. Matku tří dětí Goodovou agenti zastřelili 7. ledna, zdravotníka Prettiho minulou sobotu. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.

Mohlo by vás zajímat: Provokace a kopání do auta. Objevily se nové záběry muže zabitého Trumpovými agenty

Video: X/SteveGuest
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alí Chameneí, Irán
Alí Chameneí, Irán
Alí Chameneí, Irán

ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu

Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚ"Obrana slušnosti, pravdy, solidarity a respektu," hodnotí Pavel demonstraci. Macinka ho chce ignorovat

Prezident Petr Pavel ocenil českou společnost, že se dokáže jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na nedělním shromáždění na svou podporu. Demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí pořádá od 15:00 spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten se nechal slyšet, že on i resort zahraničí budou Hrad ignorovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama