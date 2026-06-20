Raději sním živé kuře! Italové zuří po Trumpově urážce premiérky

„Zapamatujte si jedno – ani já, ani Itálie nikdy neškemráme,“ prohlásila rozhodně italská premiérka Giorgia Meloniová poté, co Donald Trump v pátečním rozhovoru se zpravodajem italské televize La7 tvrdil, že ho Italka na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. V Itálii jeho slova vzbudila bouři odporu.
Premiérka, která měla dosud s Trumpem dobré vztahy, reagovala nezvykle ostře: „Prohlášení Donalda Trumpa jsou naprosto vymyšlená. Upřímně řečeno, jsem tím zděšená. Nevím, proč se prezident Spojených států takto chová ke svým spojencům. Ostatně, neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že neprojevuje stejné odhodlání vůči nepřátelům Západu,“ řekla a dodala: „Jednu věc by si ale měl pamatovat: ani já, ani Itálie nikdy neškemráme.“
Další postavy italské politické scény se za šéfkou vlády obratem postavily. Předseda senátu Ignazio La Russa se nechal slyšet, že raději sní živé kuře, než aby uvěřil tomu, že Giorgia Meloniová někoho o něco prosí. Ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil ještě v pátek svou víkendovou návštěvu USA s tím, že Trumpova slova „urážejí celou Itálii“. Vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, který je jinak známý svými sympatiemi k trumpovské pravici, napsal: „Kdo útočí na Giorgiu Meloniovou, útočí na nás všechny.“
V minulosti měl přitom Trump pro Meloniovou jen slova chvály. „Fantastická vůdkyně a osoba,“ prohlásil o italské premiérce během její loňské návštěvy v jeho rezidenci Mar-a-Lago. „Skutečná světová vůdkyně,“ nešetřil dalšími superlativy, když ji hostil v Bílém domě.
Tyto vztahy se nicméně v průběhu letošního roku výrazně zhoršily především kvůli neshodám ohledně konfliktů na Blízkém východě. Mimořádně kriticky také Meloniová i Itálie nesly Trumpovu kritiku papeže.
V Itálii panuje vůči Donaldu Trumpovi dlouhodobě skeptická nálada. Podle průzkumů veřejného mínění z jara 2026 má na Trumpa negativní názor zhruba 80 procent Italů.
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