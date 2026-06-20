Přeskočit na obsah
Benative
20. 6. Květa
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Raději sním živé kuře! Italové zuří po Trumpově urážce premiérky

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

„Zapamatujte si jedno – ani já, ani Itálie nikdy neškemráme,“ prohlásila rozhodně italská premiérka Giorgia Meloniová poté, co Donald Trump v pátečním rozhovoru se zpravodajem italské televize La7 tvrdil, že ho Italka na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. V Itálii jeho slova vzbudila bouři odporu.

Italská premiérka Giorgia Meloniová (na snímku ze summitu G7, kde k údajnému incidentu došlo), která měla dosud s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dobré vztahy, reagovala na jeho slova o „škemrání“ nezvykle ostře: „Prohlášení Donalda Trumpa jsou naprosto vymyšlená. Upřímně řečeno, jsem tím zděšená.“
Italská premiérka Giorgia Meloniová (na snímku ze summitu G7, kde k údajnému incidentu došlo), která měla dosud s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dobré vztahy, reagovala na jeho slova o „škemrání“ nezvykle ostře: „Prohlášení Donalda Trumpa jsou naprosto vymyšlená. Upřímně řečeno, jsem tím zděšená.“ Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
Reklama

Premiérka, která měla dosud s Trumpem dobré vztahy, reagovala nezvykle ostře: „Prohlášení Donalda Trumpa jsou naprosto vymyšlená. Upřímně řečeno, jsem tím zděšená. Nevím, proč se prezident Spojených států takto chová ke svým spojencům. Ostatně, neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že neprojevuje stejné odhodlání vůči nepřátelům Západu,“ řekla a dodala: „Jednu věc by si ale měl pamatovat: ani já, ani Itálie nikdy neškemráme.“

Související

Další postavy italské politické scény se za šéfkou vlády obratem postavily. Předseda senátu Ignazio La Russa se nechal slyšet, že raději sní živé kuře, než aby uvěřil tomu, že Giorgia Meloniová někoho o něco prosí. Ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil ještě v pátek svou víkendovou návštěvu USA s tím, že Trumpova slova „urážejí celou Itálii“. Vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, který je jinak známý svými sympatiemi k trumpovské pravici, napsal: „Kdo útočí na Giorgiu Meloniovou, útočí na nás všechny.“

„Nechápu, proč se takovým způsobem chová ke spojencům a ne k nepřátelům Západu,“ říká italská premiérka Giorgia Meloni o roztržce s Donaldem Trumpem. | Video: @antoguerrera

V minulosti měl přitom Trump pro Meloniovou jen slova chvály. „Fantastická vůdkyně a osoba,“ prohlásil o italské premiérce během její loňské návštěvy v jeho rezidenci Mar-a-Lago. „Skutečná světová vůdkyně,“ nešetřil dalšími superlativy, když ji hostil v Bílém domě.

Tyto vztahy se nicméně v průběhu letošního roku výrazně zhoršily především kvůli neshodám ohledně konfliktů na Blízkém východě. Mimořádně kriticky také Meloniová i Itálie nesly Trumpovu kritiku papeže.

Reklama
Reklama

V Itálii panuje vůči Donaldu Trumpovi dlouhodobě skeptická nálada. Podle průzkumů veřejného mínění z jara 2026 má na Trumpa negativní názor zhruba 80 procent Italů.

Mohlo by vás zajímat: Média si oddechla, Meloniová zatím nikoho nezabila. Co uniklo z hovorů na G7

Média si oddechla, Meloniová zatím nikoho nezabila. Co uniklo z hovorů na G7 | Video: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam

ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.

Reklama
Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor
Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor
Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor

Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a zmizel v Krušných horách

Mladý rys Bardi překonal vzdálenost, jaká nemá v Česku obdoby. Ze Šumavy se vydal na sever země a po cestě dlouhé vzdušnou čarou nejméně 160 kilometrů dorazil až do Krušných hor. Ochránci přírody jeho putování označují za nejdelší zdokumentovaný přesun rysa v historii tuzemského monitoringu.

Reklama
Reklama
Reklama