Rada EU posvětila český plán na využití až 50 miliard z fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, schválila v pátek český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení, informovala rada. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.
Schválen byl rovněž i francouzský plán. Jediný plán, který tedy stále čeká na posouzení od Evropské komise a následný souhlas Rady EU, je plán Maďarska.
„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky ve výši 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur, zatímco Francie má obdržet maximální výši půjčky přibližně 15,09 miliardy eur. Z této celkové částky činí platba předběžného financování zhruba 2,26 miliardy eur,“ stojí v prohlášení Rady EU.
Česko podle dřívějších informací českého ministerstva obrany poslalo komisi plán na využití právě až dvou miliard eur z programu SAFE, a to na tanky Leopard 2A8, vozidla Tatra T-815 a část výstavby dálnice D11. Plány se odevzdávaly loni do konce listopadu, tedy v době, kdy byla v ČR u moci ještě vláda Petra Fialy.
Nová vláda Andreje Babiše (ANO) poslala eurokomisi v lednu dopis týkající se úpravy projektů. Tím se celý proces pozdržel a následně vznikly nesrovnalosti. Podle některých unijních zdrojů se objevily potíže, které se netýkaly samotných projektů, ale výše částky, o kterou Praha žádala – ta se totiž lišila od toho, co Česko původně avizovalo. Podle jiných zdrojů se měnily jen částky, které Česko na jednotlivé projekty požaduje, nikoli celková suma. Babišova vláda by chtěla podle všeho přesunout více peněz na výstavbu dálnic a dát méně na vojenské vybavení.
V polovině ledna schválila Evropská komise plány prvních osmi zemí, konkrétně Belgie, Bulharska, Dánska, Španělska, Chorvatska, Kypru, Portugalska a Rumunska. Celkově se jednalo o 38 miliard eur. O několik dní později odsouhlasila dalších osm plánů pro Estonsko, Finsko, Řecko, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Slovensko v celkové hodnotě 74 miliard eur. Polsko přitom žádalo nejvíce peněz – 43,7 miliardy eur. Následně tyto plány schválila i Rada EU. Český a francouzský plán schválila komise až 25. března.
Maďarsko požádalo o jednu z největších částek – o 17,4 miliardy eur. Komise nyní tuto žádost detailně prověřuje zejména kvůli dlouhodobým obavám z korupce i netransparentním veřejným zakázkám.
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Odešla hrdinka, která pomáhala Židům pracujícím pro protektora Heydricha
Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo jí 100 let. Na Facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna.
„Sami se střílí do hlavy.“ Resort Motoristů pod palbou kvůli smrtícímu jedu v polích
Nastražit ho do nor hrabošů nestačí. Jedem je třeba posypat celé pole. Tak se po schůzce, která se konala před Velikonocemi, vyjádřily resorty zemědělství a životního prostředí. Svůj plán deklarovaly i ve společném tiskovém prohlášení. Okamžitě se vzedmula vlna odporu. „Takové ministerstvo životního prostředí můžeme zrušit. Slouží jen lobby," nešetří kritikou lidovecký exministr Petr Hladík.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.