Rabování se přesunulo na Vinted. Zloději nabízejí luxusní zboží z vykradených obchodů

Luxusní zboží, kosmetika, oblečení – často ještě s visačkami. Rabující násilníci z Francie prodávají nakradené zboží přes online obchodní portál Vinted. Ten má v Evropě dominantní postavení v oblasti online prodeje oblečení a módy z druhé ruky. Policie ale získává od společnosti IP adresy prodávajících výtržníků a následně je zatýká. Tučná pokuta hrozí i těm, kdo kradené zboží koupí.
Jak informuje deník Le Figaro, „na platformě se rozjel skutečný festival výhodných nabídek.“ Inzeráty nabízí například desítky spousta identických nových rtěnek, neotevřenou kosmetiku nebo zkrátka nákupní tašku konkrétního obchodu naplněnou směskou zboží a popsanou: „Nic o tom nevím, prodávám tu tašku za 10 eur.“ Některé zboží má na sobě ještě připevněný bezpečnostní čip.
Během sobotních nepokojů útočníci vyrabovali například obchod Louis Vuitton v centru Paříže, prodejny Hermès, boutique Dior, stejně jako menší obchody se značkovými oděvy, drahými slunečními brýlemi a klenotnictví v dalších městech.
Platforma Vinted nyní čelí tlaku ze strany francouzských úřadů i obchodních asociací, aby zasáhla proti zpeněžování výnosů z trestné činnosti.
Policie vyžaduje od platformy IP adresy, bankovní údaje a identifikační údaje uživatelů, kteří kradené zboží nabízeli. V několika případech to už vedlo zatýkání přímo v místech bydliště prodejců.
Ve francouzském právu je nákup zboží, o kterém kupující ví (nebo by vzhledem k okolnostem měl vědět), že pochází z trestné činnosti, kvalifikován jako překupnictví/přechovávání kradených věcí. Hrozí za to až pět let odnětí svobody a pokuta do výše 375 000 eur.
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