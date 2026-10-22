Quebecká vláda odmítá přísahu britskému králi a slibuje referendum o nezávislosti

Nový vůdce hnutí za nezávislost kanadské provincie Quebec a jeho vláda se ve středu oficiálně ujali funkcí, aniž by složili přísahu věrnosti britskému králi Karlu III. Slavnostního uvedení do úřadu se navíc poprvé nezúčastnila monarchova zástupkyně v provincii, napsala agentura AFP.
Kanada je součástí britského Společenství národů (Commonwealth), jehož hlavou je britský panovník. V severoamerické zemi jej zastupuje generální guvernérka Louise Arbourová a v provinciích viceguvernéři.
Paul Saint-Pierre Plamondon, jehož separatistická Quebecká strana (PQ) vyhrála 5. října provinční volby, si za jeden ze svých hlavních cílů vytyčil „zrušení přítomnosti monarchie“ v Quebecu, jelikož ji považuje za „archaický symbol britské koloniální nadvlády“.
Na jeho žádost se ceremoniálu neúčastnila quebecká viceguvernérka Manon Jeannotteová. Místo toho inauguraci sledovala ze své kanceláře nedaleko Národního shromáždění ve městě Quebec, odkud v souladu s kanadskou ústavou oficiálně potvrdila jmenování ministrů.
Je to poprvé, co byl premiér Québecu uveden do úřadu bez přítomnosti zástupce britské koruny na slavnostním ceremoniálu, podotkla AFP.
Poslanci PQ, mezi nimiž byl i Saint-Pierre-Plamondon, už po posledních volbách v roce 2022 odmítli složit přísahu věrnosti Karlu III., kvůli čemuž měli dokonce na krátkou dobu zakázáno zasedat v parlamentu.
Separatisté slibují nové referendum o nezávislosti Quebecu
Zákon přijatý od té doby nově nezavazuje quebecké volené zástupce k přísaze věrnosti, v srpnu ale byla u quebeckého vrchního soudu podána žaloba s cílem zákon zrušit.
Nová vláda PQ, která nestála v čele této frankofonní provincie od roku 2014, má 22 ministrů, včetně vicepremiérky odpovědné za „dosažení nezávislosti Quebecu“.
Saint-Pierre-Plamondon slíbil, že po skončení funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa na začátku roku 2029 uspořádá v této věci nové referendum. To ale není zdaleka zaručeno, protože strana s 59 mandáty nemá ve 127členném provinčním parlamentu většinu.
„Svěřuji vám tedy úkol zajistit, aby byl Quebec u stolu a ne na jídelním lístku,“ řekl směrem k vicepremiérce lídr strany v narážce na lednový projev kanadského premiéra Marka Carneyho ve švýcarském Davosu.
Strana si stanovila jako hlavní úkol snížit počet lidí bez domova a hodlá na to vyčlenit rozpočet, který je v současné době přidělen viceguvernérce. Záležitost bude mít osobně na starost Saint-Pierre-Plamondon.
Uvedení separatistické vlády následuje po pondělním hlasování o uspořádání budoucího referenda o nezávislosti v na ropu bohaté provincii Alberta, proti čemuž se vyslovilo 75,49 procenta hlasujících.
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