Pytle plné peněz. Ukrajinská korupční kauza míří na Zelenského „vnitřní kruh”

Ukrajinské protikorupční úřady zahájily rozsáhlé vyšetřování údajné zločinecké organizace. Do ní měli být zapojeni i vysoce postavení úředníci napojení na kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle médií přitom nejde vyšetřování chápat izolovaně, ale spíš jako další větev rozsáhlé korupční kauzy, která už loni zasáhla Zelenského „pravou ruku“ Andrije Jermaka.
Ve středu ukrajinští vyšetřovatelé z ukrajinského Národního protikorupčního úřadu (NABU) a Specializované protikorupční prokuratury (SAP) oznámili zahájení vyšetřování s krycím názvem Forrest Gump.
Vyšetřování se dotýká i dosavadní zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Zelenskyj ji ještě tentýž den odvolal, důvod v dekretu neuvedl.
Na zvukových nahrávkách, které NABU zveřejnilo, účastníci schématu hovoří o vyvádění milionů v hotovosti ze stavebních projektů a komunálních zakázek, legalizaci peněz prostřednictvím luxusních nemovitostí a návštěvách prezidentské kanceláře.
Hovoří také o převádění stínových zisků do zahraničí, mimo jiné na nákup majetku a placení školného dětem na západních univerzitách, píše například ukrajinská stanice NV.
Jako Forrest Gump
Na záznamech se pak jeden z mužů vysmívá jinému člověku za to, že měl na své děti převést kradené peníze a zároveň z nich platit jejich studium. Nazývá ho proto Forrestem Gumpem, tedy postavou z hollywoodského filmu o muži s mentálním postižením. Vyšetřovatelé tak nazvali operaci podle úryvku z této konverzace.
Na jiné nahrávce další z mužů navrhuje, aby vzali „čtyři pytle plné peněz“ a jeli s nimi přímo do prezidentské kanceláře. NABU mluvčí na zveřejněných nahrávkách neidentifikovalo.
„Pračka“ jménem Sense Bank
Ukrajinský server Antikor.ua mezi ně konkrétně řadí bývalého poslance Maksyma Mykytase, bývalého poslance za Opoziční platformu – Za život Vadyma Stolara a dva vysoké představitele ukrajinské státní banky Sense Bank.
Podle vyšetřovatelů a médií měla být Sense Bank využita k převodu části peněz spojených s korupčními schématy. Vyšetřování přitom souvisí i s loňskou kauzou Midas, která se týká korupce ve státní společnosti Enerhoatom, provozovateli jaderných elektráren.
Nejnovější kauza proto není izolovaným případem. Naopak se zdá, že přímo vyrostla z vyšetřování, do kterého už byli zapojeni bývalí vysoce postavení vládní představitelé a lidé s dlouholetými osobními a politickými vazbami na Zelenského, píše například server Euronews.
Kauza Midas se stala největším korupčním vyšetřováním Zelenského éry. NABU tvrdí, že zločinecká organizace získávala od dodavatelů Energoatomu provize ve výši 10 až 15 procent hodnoty zakázek a následně prala peníze. Celkem podle vyšetřovatelů prošlo jejich „pračkou“ kolem 85 milionů eur (kolem 1,8 miliardy korun).
Staří známí
S kauzou Midas je spojen také bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak a podnikatel Timur Mindič, kterého vyšetřovatelé označují za jednoho z lídrů zločinecké organizace.
Zatímco Jermak byl v květnu 2026 zadržen a následně zaplatil kauci, Mindič krátce před listopadovými raziemi v roce 2025 z Ukrajiny utekl do Izraele. Oba muži přitom patřili k Zelenského nejbližšímu okruhu. Jermak vedl prezidentskou kancelář a stal se jeho nejbližším politickým důvěrníkem. Mindič byl dlouholetým přítelem Zelenského a spolumajitelem produkční společnosti Kvartal 95, kterou ukrajinský prezident spoluzaložil.
Jermak a Mindič spolu s dalšími politickými činiteli patří mezi podezřelé i v kauze Dynasty, která se zabývala praním špinavých peněz prostřednictvím luxusních nemovitostí. Část peněz měla pocházet z korupčních schémat včetně případu Enerhoatom, píše Euronews.
V současné kauze Forrest Gump Mindiče pravděpodobně zmiňuje i Mudrá, když v nahrávkách mluví o „izraelském uprchlíkovi Timurovi“, který ji měl požádat, aby převzala odpovědnost za Sense Bank. Tím mohlo být podle médií myšleno zajištění politického krytí činnosti banky.
„Nebudou zasahovat proti Sense Bank a Sense Bank jim musí platit,“ uvedla pak Mudrá na další z nahrávek, kde zmiňuje osobu jménem David a šéfa parlamentního výboru, kteří se podle ní snažili bance zajistit politické krytí. Panuje ovšem podezření, že David odkazoval na Davida Arakhamiju, šéfa parlamentní frakce Zelenského strany Služebník lidu, píše server Euronews.
Další propojení kauz
Další spojující postavou je bývalý ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko, kterého NABU v případu Midas označilo za podezřelého z praní peněz a účasti ve zločinecké organizaci. NABU v únoru uvedlo, že s údajným schématem souvisely převody či předání více než 7,4 milionu dolarů, 2,4 milionu eur a 1,3 milionu švýcarských franků jeho rodině.
Právě kauce později vyplacená za Haluščenka se podle ukrajinských médií stala jedním z finančních toků, které nyní prověřuje NABU v rámci operace Forrest Gump.
Podle protikorupčních úřadů je totiž předmětem vyšetřování i legalizace kolem tří milionů eur, které byly použity jako kauce za jednoho z podezřelých v kauze Midas. Podle médií jím měl být právě Haluščenko a část peněz podle médií prošla přes Sense Bank.
Samotný Zelenskyj v žádném z těchto případů podle dosavadních informací nefiguruje jako podezřelý. Vyšetřování se však postupně přiblížila řadě lidí z jeho politického a osobního okolí.
Pro prezidenta, který se v roce 2019 dostal k moci s příslibem, že se rozejde s korupčním politickým establishmentem Ukrajiny, tak představuje skutečnost, že se tolik vyšetřování týká lidí z jeho bezprostředního okolí, stále větší politickou zátěž, hodnotí média.
Pro Ukrajinu navíc vyšetřování přichází v citlivé době, kdy usiluje o vstup do Evropské unie. Kyjev a Brusel v červnu zahájily jednání o takzvaném základním klastru přístupových rozhovorů. Ten zahrnuje mimo jiné právní stát, justici, veřejné zakázky a finanční kontrolu. Nezávislost a efektivita protikorupčních institucí jsou proto pod zvlášť přísným dohledem.
Mohlo by vás zajímat: Konec bezpečného zázemí. Ukrajinci trefili klíčový uzel 1200 kilometrů za hranicemi
Na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem stojí vlaky kvůli závadě na vedení v Úvalech
Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl v pátek ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 08:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o deset až 45 minut.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
Proč je plisovana sukně opět absolutním hitem letošní sezóny?
Módní trendy se neustále proměňují, ale některé kousky mají jedinečnou schopnost vracet se na výsluní s ještě větší elegancí. Přesně to se odehrává právě teď, kdy ulice metropolí i přehlídková mola ovládla nesmírně ženská a poutavá silueta.
Nenechte si ujít: Mrazivý film o rozpadu rodiny a společnosti i příběh Durrella v zoo
Seriálové drama o dospívání na zděděném ostrově, filmový vhled do maďarské historie od režiséra oscarového Saulova syna, energický koncert jižanského country s českou krví, divadelní inscenace o slavném přírodovědci v prostředí pražské zoo nebo výstava australského umělce Tauschkeho v Galerii Portheimka.
Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.