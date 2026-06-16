„Pýcha předchází pád!“ Na primátora Poznaně zaútočil anarchista dortem

Na primátora pátého největšího polského města Poznaně Jacka Jaśkowiaka dnes na radnici zaútočil anarchista, který primátora zasáhl dortem a zničil mu oblek, informovala polská média.
Na primátora pátého největšího polského města Poznaně Jacka Jaśkowiaka dnes na radnici zaútočil anarchista, který primátora zasáhl dortem a zničil mu oblek, informovala polská média.
O několik hodin později následovalo hlasování radních o důvěře, které primátor vyhrál poměrem 26 ku šesti hlasům, uvedla televize TVN 24.
„Pýcha předchází pád,“ křičel útočník, když jej odváděli policisté. Útočníkovi společníci vyčítali primátorovi „antisociální politiku“, mimo jiné v podobě nejdražších jízdenek městské dopravy v Polsku.
V pozadí je podle listu Gazeta Wyborcza spor o pozemky, které místní arcibiskupství prodalo developerovi za 421 milionů zlotých (asi 2,4 miliardy Kč) - k nevoli majitelů domů postavených na prodaných pozemcích, kteří se budou muset přestěhovat. Primátor se ve sporu neangažoval. Kritici mu vyčítají, že nenabídl církvi jiné pozemky na výměnu.
„Jsem psychicky odolný a takových útoků se nebojím,“ prohlásil primátor. „Ale já se bojím,“ rozplakala se úřednice, která seděla vedle primátora.
Polsko zažilo i smrtící útok na primátora: v lednu 2019 napadl a pobodal třiapadesátiletého primátora Gdaňska Pawla Adamowicze přímo na pódiu před televizním kamerami během charitativního koncertu tehdy sedmadvacetiletý útočník. Adamowicz zranění podlehl, útočníka později odsoudili na doživotí.