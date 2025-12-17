Putinův velký problém: „Černé vdovy“ mu loví vojáky. A nejde jim zdaleka jen o peníze

Rozhořčení vlastenečtí blogeři a bulvární tisk v Rusku varují vojáky před podvody takzvaných „černých vdov“. Tedy žen, které svádějí a lákají bojovníky do manželství, aby mohly pobírat pozůstalostní dávky, pokud jejich muži zahynou v boji na Ukrajině. Reportér Current Time Andrej Čerkasov zmapoval ruská média a zjistil, že jde i o velké riziko pro bezpečnost země.
Například blogerka Anastasia Kaševarova v jednom příspěvku na sociálních sítích tvrdila, že v ruských okupovaných oblastech Ukrajiny působí gangy oportunistických žen, které údajně svádějí ruské vojáky kvůli penězům a výhodám.
„V Luhansku byly zadrženy gangy žen předstírajících milostný nebo romantický zájem o muže s cílem získat peníze,“ napsala. „Tento podvod mohou provádět opakovaně,“ doplnila.
Pokud ruský voják zemře v boji, může vládní odškodnění pro vdovu a rodinu činit až 60 tisíc dolarů plus pozůstalostní důchod. Když je voják vážně zraněn, vyplácí se invalidní důchod až do výše 36 tisíc dolarů, píše Rádio Svobodná Evropa.
„Jeden titulek v sibiřském periodiku tvrdil, že manželka muže z Ťumeně, který zahynul v boji, byla obviněna matkou bojovníka z inscenování podvodného manželství,“ popsal Čerkasov.
Návrh realitní agentky z Tomsku zase vyvolal pobouření na ruských sociálních sítích, když radila klientům, jak získat hotovost na koupi nemovitosti. „Najděte si bojovníka ve speciální vojenské operaci. On zemře a vy dostanete 100 tisíc dolarů,“ řekla realitní agentka Marina Orlova z Tomsku.
„Otázkou je, jestli tato realitní makléřka z Tomsku chce převzít odpovědnost za plán koupit byt pro tyto ženy ve věku kolem třiceti let,“ napsal bloger Gasparjan.
„Jde o trestný čin, který si zaslouží trest odnětí svobody,“ vyjádřil se další bloger, který vystupuje pod jménem Shakespeare. A uživatel Paratrooper Diary si přisadil: „Existuje mnoho žen, které mají dokonce děti, aby získaly vyšší odškodné.“
„Tato obvinění poškozují ruský obraz ,hrdinské manželky‘, který propaguje kremelská propaganda,“ vysvětluje novinář z Current Time. Úředníci, členové vládní strany Jednotné Rusko, a dokonce i ruský prezident Vladimir Putin se pravidelně setkávají s manželkami a matkami vojáků bojujících na Ukrajině. Prokremelská média o těchto událostech informují.
Někteří ruští blogeři také naznačili, že podvody zaměřené na ruské vojáky mohou představovat riziko pro armádu země. „Černé vdovy“, které údajně svádějí ruské vojáky, nejdou jen po penězích, ale také po vojenských tajemstvích, tvrdí blogerka Anastasia Kaševarova. „Sexuální agentka zjistí spoustu věcí o jednotce svého ženicha a nahlásí je nepříteli,“ píše.
Vzhledem k nedostatku vojáků na frontě ruské úřady neustále zvyšují platby a výhody pro ty, kteří jsou ochotni podepsat vojenskou smlouvu a jít bojovat na Ukrajinu. Takové pobídky však mohou také podněcovat podvodné praktiky a vykořisťování, protože někteří jedinci se snaží profitovat ze systému – a ze smrti jiných.