Putinův spojenec podléhá tlaku USA. Kreml sází vše na jednu kartu, má to ale háček

Si Ťin-pching vyjádřil ochotu spolupracovat s Putinem na vytvoření nového plánu pro bilaterální vztahy
Indie, největší odběratel ruské ropy přepravované po moři, zastaví dovoz ruské suroviny, oznámil to americký prezident Trump. Reakce Kremlu na sebe ale nenechala dlouho čekat a Vladimir Putin okamžitě zahájil rozhovory s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, aby potvrdil „strategické“ spojenectví – Čína totiž už nyní absorbuje rekordní objemy ropy, které Dillí pod tlakem Washingtonu začíná odmítat.
Putin se Sinem se spojil prostřednictvím videokonference. Putin označil během jednání energetické partnerství s Pekingem za strategické a zdůraznil, že Čína je pro Moskvu od začátku války na Ukrajině klíčovým trhem. Podle odhadů nakoupila Čína od začátku invaze ruské energie za více než 230 miliard dolarů, píše web The Moscow Times.
Bilaterální obchod sice v loňském roce zaznamenal mírný pokles, Putin ale zdůraznil, že Rusko zůstává lídrem v dodávkách energií do Číny a je připraveno k úzké koordinaci v globálních otázkách. Z ústupu Indie Čína těží už nyní – v lednu zvýšila dovoz ruské ropy téměř na rekordních 1,6 milionu barelů denně. Tím pohlcuje objemy, které indické rafinerie přestávají odebírat.
Indické dilema
Situace v Indii zůstává dále nejasná. Tamní rafinerie zatím neobdržely oficiální vládní pokyn k úplnému zastavení nákupů a čekají na rozhodnutí kabinetu Módiho. Zastavení dovozu by navíc vyžadovalo přechodné období, protože dodávky na únor a březen jsou již smluvně zajištěny. Data ale ukazují, že indický import z Ruska přesto prudce klesá. Podle analýzy Kpler klesl lednový dovoz na 1,1 milionu barelů denně, Agentura S&P Global odhaduje ale ještě drastičtější propad – na pouhých 436 barelů denně (tedy meziroční pokles o více než dvě třetiny).
Navzdory Trumpovu tlaku ale někteří analytici pochybují, že by se Indie dokázala ruské ropy vzdát úplně a okamžitě. V prvním čtvrtletí roku 2026 očekávají spíše stabilizaci dovozu na úrovni 1,1 až 1,3 milionu barelů denně.