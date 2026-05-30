Putinův nový spojenec. Zabíjel sovětské vojáky, teď Rusku výrazně pomůže

Dříve protivníci, nyní spojenci. Moskva podepsala vojensko-technickou dohodu s afghánským Tálibánem. Kábul získá přístup k vojenské technice, náhradním dílům a zpravodajským informacím. Rusové zase na Afghánistán delegují boj s Islámským státem ve Střední Asii, který ohrožuje ruské zájmy v oblasti a stojí za teroristickým útokem v hudebním sále Crocus City Hall v Moskvě, kde zemřelo 145 lidí.
Jde o zásadní geopolitický obrat, Moskva totiž teprve v červenci roku 2025 uznala Islámský emirát Afghánistán coby oficiální vládu země a vyškrtla Tálibán ze svého seznamu teroristických organizací.
Tálibán navíc ideově vyrůstá z prostředí afghánských mudžahedínů, kteří v osmdesátých letech bojovali proti sovětské okupaci. Desetiletá válka si tehdy vyžádala na afghánské straně až milion obětí a na sovětské 15 tisíc padlých vojáků.
Přesto během jednání afghánský ministr obrany Mohammad Jakúb zdůraznil historickou hloubku vzájemných vztahů a vyjádřil záměr posunout bilaterální partnerství na novou úroveň.
Jak Rusko, čelící masivním západním sankcím kvůli invazi na Ukrajinu, tak Tálibán, odříznutý od globálního finančního systému, mají totiž nyní společného nepřítele – Západ.
Hrozba destabilizace regionu
Ruská strana, reprezentovaná tajemníkem Bezpečnostní rady a bývalým ministrem obrany Sergejem Šojguem, ostatně setkání okamžitě využila k ostrému diplomatickému útoku na Spojené státy a jejich spojence.
Šojgu prohlásil, že západní státy musí bezodkladně rozmrazit zablokovaná afghánská finanční aktiva a převzít plnou materiální odpovědnost za následky své dvacetileté přítomnosti v zemi.
Hlavním motorem sbližování obou režimů je zřejmě akutní hrozba v podobě teroristické organizace ISIS-K (Islámský stát – Chorásán), odnože Islámského státu, která je ještě radikálnější než Tálibán a svou základnu má právě v Afghánistánu.
Rusko tak má obavy z destabilizace postsovětských republik ve Střední Asii, jež tvoří jeho jižní bezpečnostní podbřišek, a také z podobných teroristických útoků, jako byl ten z roku 2024.
Obchod se zbraněmi
Nová vojenská dohoda umožní Moskvě legálně zásobovat Kábul vojenským materiálem, municí a technologiemi potřebnými k potlačení radikálů přímo na afghánském území.
Afghánská armáda je totiž stále do velké míry závislá na starší sovětské technice, jako jsou vrtulníky Mi-17 či obrněná vozidla, na jejichž provoz a opravy nutně potřebuje ruské náhradní díly a odborné know-how.
Bizarním detailem celé dohody je přitom fakt, že desítky vrtulníků Mi-17, které teď bude Moskva Tálibánu pomáhat udržet ve vzduchu, nakoupil pro afghánskou armádu bojující právě proti Tálibánu před lety Pentagon a afghánské piloty na nich učili létat čeští instruktoři. Američané totiž věřili, že pro afghánské piloty bude snazší létat se známou ruskou technikou než s americkými stroji Black Hawk.
Po pádu Kábulu v roce 2021 ale získal vrtulníky Tálibán a začlenil je do svých ozbrojených sil.
Mohlo by vás zajímat: Britská rozvědka odhalila téměř půl milionu zabitých Rusů. Tempo ztrát se za půl roku zdvojnásobilo
Myslely si, že řídit auto se nikdy nenaučí. Pak změnily autoškolu a nestačily se divit
„Ženy z klasické autoškoly vycházejí jako řidičky, ale často třeba nikdy samy netankovaly,“ říká instruktorka Tereza Tillmann. Právě podobné situace se dnes snaží změnit autoškoly vedené ženami, které lákají na klidnější přístup, větší pocit bezpečí i důraz na sebejistotu za volantem. Pro některé klientky totiž nebyl největší překážkou provoz, ale zkušenosti, které si z autoškoly odnesly.
Jaké to je chválit v Česku Schillerovou. Promluvil známý ekonom, kterého má ministryně ráda
Česko-americký ekonom Jan Švejnar se ocitnul v poněkud ošemetné situaci. Zatímco mnozí odborníci i opozice ostře útočí na ministryni financí Alenu Schillerovou a obviňují ji, že Česko víc a víc zadlužuje, Švejnar se chová jinak. Ministryni nekritizuje a zadlužování považuje za určitých okolností za pozitivní krok. Server Aktuálně.cz ho proto požádal, aby své názory vysvětlil.
Hrozivá čísla. Šéfka britských špionů se rozmluvila o zabitých Rusech
Válka na Ukrajině probíhá už pátým rokem – postup ruské armády skomírá a mezi spojence Ukrajiny se vrací opatrný optimismus. Britské tajné služby nyní tvrdí, že mají informace, podle nichž je počet zabitých ruských vojáků výrazně vyšší, než uváděly předchozí odhady.
ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Íránská polooficiální agentura Fars však s odvoláním na své zdroje Trumpovy výroky odmítla a označila je za „kombinaci pravdy a lží“.