„Občané zemí EU, měli byste si uvědomit, že vaši představitelé jednostranně vstoupili do války s Ruskem. Buďte proto ostražití a ničemu se nedivte. Klidný spánek skončil. Ale vy víte, koho se ptát proč!“ Tak reagoval bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na útok ruského dronu na rumunské pohraniční město Galați, při kterém byli zranění dva lidé.
Útočný dron typu Šáhid vletěl v pátek 29. května nad rumunské území a přibližně ve dvě hodiny ráno během masivního náletu na ukrajinské přístavy na Dunaji. Zřítil se přímo na střechu desetipatrového obytného domu ve městě Galați, které leží těsně u ukrajinských hranic.
Výbuch způsobil vážné škody na nejvyšších patrech budovy a rozpoutal rozsáhlý požár. Záchranáři museli evakuovat přes 70 obyvatel domu. l. Lehké zranění (především od střepin a popálenin) utrpěli dva lidé – žena a dítě z bytu v posledním patře, kteří se ale stihli sami evakuovat ještě před příjezdem hasičů.
Podle rumunského prezidenta Nicușora Dana byl dron odkloněn z kurzu předchozím zásahem ukrajinské protivzdušné obrany. Prezident Dan situaci označil za „nejzávažnější incident od začátku ruské agrese“. Zdůraznil, že i když nešlo o úmyslný útok Ruska na Rumunsko, jedná se o přímý důsledek bezohledného vedení války v těsné blízkosti hranic NATO.
Oficiální ruská místa včetně ministerstva obrany odpovědnost za zásah obytného domu v Rumunsku odmítla. Obvinění ze strany Rumunska a NATO nepovažuje Moskva za prokázaná s tím, že je nejprve nutné provést důkladné odborné zkoumání trosek dronu.
Rumunsko vyhostilo ruského konzula
Když rumunský prezident Nicușor Dan v reakci na útok oznámil uzavření ruského generálního konzulátu v Konstanci a vyhoštění tamního konzula, Kreml reagoval okamžitým protiútokem. Rusko na tento nepřátelský krok ze strany Bukurešti „urychleně a tvrdě zareaguje“, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
Zatímco se oficiální místa držela obvyklých diplomatických frází o prověření faktů, Medveděv reagoval otevřenou výhružkou celé Evropě. Jde o tradiční roli bývalého prezidenta, jehož faktický vliv je skoro nulový, ale kterého Moskva používá jako svého „zlého muže“, který na sociálních sítích říká věci, které Kreml nechce otevřeně sdělovat.
Když například německý ministr spravedlnosti prohlásil, že pokud Vladimir Putin vstoupí na německou půdu, bude zatčen na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC), Medveděv to označil za vyhlášení války a vyhrožoval jadernými zbraněmi.
„Představme si... vůdce jaderné mocnosti navštíví území Německa a je zatčen. To by bylo vyhlášení války Ruské federaci! V takovém případě by všechny naše zbraně – všechno, co máme – letěly přímo na Bundestag, na kancléřství a tak dále,“ uvedl.
„Může dojít k nehodě…“
Během sporů a ostřelování ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny Medveděv vzkázal evropským lídrům, že by neměli zapomínat na to, že jadernou infrastrukturu mají na svém území také oni sami.
„Evropští lídři a jejich američtí patroni jsou zřejmě připraveni zorganizovat nový Černobyl. Netřeba ale zapomínat, že v Evropské unii jsou také jaderná zařízení. A k nehodám tam může dojít také.“
Když Ukrajina zintenzivnila útoky na ruské cíle na Krymu za použití západních zbraní, Medveděv na Telegramu prohlásil, že Západ se stal přímým účastníkem konfliktu, což Rusku dává právo zaútočit na kohokoliv v rámci NATO. Svůj příspěvek tehdy zakončil biblickým varováním.
„To je přímý, právně významný důkaz spoluúčasti Západu na válce proti Rusku. Je to jasný casus belli (důvod k válce, pozn. red.) a pro Rusko příležitost jednat proti komukoli a všem v zemích NATO. Je to smutné, ale proroctví z Apokalypsy (Zjevení Janova) se k nám přibližují,“ napsal.
Dříve liberální naděje, dnes „zlý muž“ Kremlu
Paradoxně, když byl Medvěděv v letech 2008 až 2012 ruským prezidentem (Vladimir Putin byl v té době premiérem), byl vnímán jak v Rusku, tak především na Západě jako velká liberální naděje na modernizaci a demokratizaci Ruska.
Proslul výroky jako „Svoboda je lepší než nesvoboda – tato zásada musí být jádrem naší politiky.“ Mluvil o podpoře občanské společnosti a nezávislosti soudů. Prezentoval se jako technokrat, který navštívil Sillicon Valley a fotil se se zakladatelem Apple Stevem Jobsem.
Na rozdíl od Putina, který se prezentoval jako „drsný muž z KGB“, který dělá judo, loví tygry a jezdí s puškou na koni, Medveděv sbíral vinylové desky a byl fanouškem Led Zeppelin.
Fakticky ale žádné změny v Rusku neprosadil a po čtyřech letech poslušně uvolnil místo v Kremlu zpět Vladimiru Putinovi a stal se opět premiérem.
V roce 2017 ho zasáhl korupční skandál, když opoziční aktivista Alexej Navalnyj zveřejnil investigativní dokument, který odhalil, že Medveděv přes síť nastrčených nadací a přátel tajně vlastní luxusní paláce, vinice v Toskánsku, jachty a zámky v hodnotě miliard rublů.
Skandál vyvolal největší protivládní protesty za několik let a přispěl k tomu, že Putin vládu v lednu 2020 odvolal. Pro Medvěděva pak vytvořil novou, v podstatě ceremoniální funkci místopředsedy Rady bezpečnosti Ruské federace.
