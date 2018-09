Putinův muž tvrdil, že "udělá sekanou" z Navalného. Rusové ho vyzývají na souboje

Velitel ruské Národní gardy vyzval na souboj opozičníka Alexeje Navalného. Sliboval, že z něj v ringu "udělá šťavnatou sekanou".

Moskva - Jméno Viktora Zolotova znali až do začátku týdne jen specialisté na ruskou politiku. Dlouholetý osobní bodyguard Vladimira Putina a nynější velitel Národní gardy, ruské obdoby francouzského četnictva, se veřejnosti vždy stranil.

Nyní se ale stal terčem posměchu na ruských sociálních sítích.

Může za to video, které natočil a nechal umístit na stránky gardy. V něm ostře napadl opozičníka Alexeje Navalného a vyzval ho na souboj s tím, že v ringu nebo na tatami z něj udělá "šťavnatou sekanou".

Uživatelé sociálních sítí na Zolotova zareagovali takřka okamžitě. Ti první si všímali například jeho uniformy s vyznamenáními, která jako by vypadla z komedií o latinskoamerických diktátorech.

Dalším terčem se stal Zolotovův jazyk, který organicky kombinoval vysoký styl samozvaného obránce důstojnické cti s mluvou drobných kriminálníků. Všiml si toho i renomovaný deník Vědomosti. Ten v redakčním komentáři napsal, že bez ohledu na rétoriku o morální satisfakci a důstojnických tradicích apeluje Zolotov spíše na zvyky pouličních zločinců.

List Novaja gazeta zase nalezl "ideální místo" pro souboj - sídlo Zolotovovy rodiny na nejluxusnějším moskevském předměstí Barvicha, které má hodnotu 1,5 miliardy rublů (zhruba 700 milionů korun). Pozemky jsou zaregistrovány na Zolotovova syna a vnuka.

Alexej Navalnyj na výzvu na souboj reagovat nemohl, protože si zrovna odpykává třicetidenní trest vězení za organizaci nepovolené demonstrace v březnu letošního roku.

Souboj v bazénu, počítačové hře i polštářová bitva

Někteří Rusové ho proto chtěli zastoupit a začali ho sami vyzývat na souboj. Jedním z prvních byl bronzový medailista z mistrovství světa v plavání Viktor Soldatov. Ten Zolotova vyzval k souboji v bazénu s tím, že kdo prohraje, dostane titul "chcíplý potěr".

Pod hashtagem #ZolotowChallenge se začaly objevovat další a další výzvy. Například na souboj ve spánku nebo hraní počítačové hry Heroes of Might and Magic 3 se speciálně upravenou grafikou.

"Pane Zolotove, považuji vás za zloděje, který krade (moje) peníze z rozpočtu a žádám satisfakci. Vyzývám vás na souboj ve For Honour," napsal další uživatel Twitteru s odkazem na oblíbenou počítačovou hru z prostředí středověku. Další ho ironicky vybídl, aby se s ním utkal v polštářové bitvě.

Господин Золотов. Вызываю вас на дуэль!

Один на один

Играем в Heroes of might and magic 3!

Карта М. Правил больше не никаких. #ЗолотовЧеллендж #ZolotowChallenge pic.twitter.com/x7iAnJSOmi — Скукин сын (@Spam_Lsd) September 12, 2018

Čtyřiašedesátiletý Zolotov, který velí více než 200 tisícům gardistům, je bývalým šéfem prezidentské ochranky. V 90. letech byl podle některých informací tréninkovým partnerem Vladimira Putina v ringu a na judistických žíněnkách tatami.

Kreml ke konfliktu Zolotova a Navalného v úterý poznamenal, že šéf Národní gardy svou nabídku souboje s ruským vedením nekonzultoval. Mluvčí Dmitrij Peskov nicméně dodal, že stanovisko Zolotova chápe.

