Symbol ruské okupace Krymu – Kerčský most spojující poloostrov s ruskou pevninou – byl vyřazen z provozu. Ukrajinci ho zasáhli drony a střelami s plochou dráhou letu. V úterý ráno se v důsledku zásahů zřítilo obloukové pole automobilové části mostu o délce 227 metrů. Poškození utrpěl i železniční oblouk. Doprava je zastavena, trosky navíc zablokovaly námořní cestu z Azovského do Černého moře.
Byl to symbol Putinova úspěchu – skoro dvacet kilometrů dlouhý most, železniční i silniční. Největší stavba toho druhu v Evropě. Stála přes tři a půl miliardy dolarů a ruský prezident ji v roce 2018 osobně otevíral. Od úterního rána je nepoužitelná.
Podle ukrajinských zdrojů most zasáhly hlavně rakety domácí výroby FP5-Flamingo od společnosti Fire Point. „Věnuji tento útok památce našich přátel a kolegů Andrije a Jurije, bez nichž by to bylo nemožné,“ napsal hlavní konstruktér Fire Pointu Denis Štilerman. Někteří analytici ale jako hlavní zbraň označili střely Rusty Dagger z USA, případně střely Storm Shadow z Velké Británie.
Na most Ukrajinci zaútočili ve dvou vlnách. První úder přišel 16. 11. časně zrána. Hlavice dronu zasáhla pravý oblouk ze strany Krymu a vychýlila ho asi o 15 stupňů. Doprava byla zastavena a na mostě uvízlo kolem 2000 aut. Večer po téměř sedmnácti hodinách úřady provoz obnovily – střídavě v jednom pruhu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov škody označil za „nepatrné“ a řekl, že Putin útok řešil s ministrem dopravy.
V noci na 17. 11. nastala druhá vlna útoků. Rusové most zavřeli ve 21:54 a raketový poplach se ozval ve 22:56, 1:52 a 3:03 a ve 23:35. Po jedné hodině v noci zveřejnil ukrajinský telegramový kanál Dnipro Osint první video zásahu přímo do mostního oblouku. Ráno už začaly proudit první záběry zříceného silničního oblouku v moři. Jak silniční, tak železniční doprava byla zastavena, kvůli bouři navíc nejezdí na Krym ani trajekt. Jediná možná cesta na okupovaný poloostrov vede nyní pozemním koridorem přes okupované území jižní Ukrajiny.
Vyřazení mostu je velkou ranou pro Kreml a výrazně zkomplikuje život obyvatelům Krymu. Není to ale zásadní rána pro ruskou vojenskou logistiku. Od podzimu 2022, kdy Ukrajinci poprvé zaútočili na most, mohou silniční část mostu využívat jen osobní automobily a autobusy. Armáda využívá pro zásobování především pozemní trasu z okupovaného Mariupolu.
Určitým omezením pro armádu bude, pokud zůstane dlouhodobě vyřazený i železniční most, kudy Rusové vozí na Krym a dále na frontu palivo, techniku i munici. Rusko po roce 2022 postavilo na okupovaném území podél pobřeží Azovského moře novou železnici. Kerčský most je tak pro vojenskou logistiku důležitý, ale ne tak jako v roce 2022.
Zničení obloukového pole sice zablokovalo vodní cestu do přístavů na Azovském moři, jenže díky ukrajinským dronovým útokům na ruské lodě ruské úřady od července 2026 zastavily v oblasti veškerý provoz obchodních lodí. Jen výjimečně dávají jednotlivá povolení k plavbě pro vybrané obchodní lodě.
Minulé útoky na most
8. 10. 2022: Na mostě explodovalo nákladní auto naložené trhavinami. K útoku se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU. Jedno silniční pole se zřítilo a začal hořet vlak s cisternami. Útok si vyžádal pět mrtvých. Oprava trvala 209 dní.
17. 7. 2023: Námořní drony Sea Baby poškodily silniční pole. Zemřel manželský pár a jejich čtrnáctiletá dcera byla zraněná. Oprava trvala 89 dní.
Srpen 2024: Most poškodily americké střely ATACMS, ale Rusové škody rychle opravili.
3. 6. 2025: SBU odpálila u podpěr podvodní nálože o síle zhruba 1100 kilogramů TNT. Provoz stál několik hodin. Moskva popřela, že by došlo k vážnějším škodám.