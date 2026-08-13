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Zahraničí

Putinův miliardový palác už není v bezpečí. Ukrajinci našli slabinu v jeho obraně

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Slavný „Putinův palác“ u Černého moře je prakticky bez ochrany. Ukrajinským dronům se na jihu Ruska podařilo zničit klíčový protiletadlový systém S-400 i stanici elektronického boje, které měly luxusní rezidenci ruského prezidenta chránit.

Russian President Putin visits Novosibirsk
Putin vlastnictví okázalého sídla popírá a předpokládá se, že kvůli obavám z ukrajinských dronů ho téměř nenavštěvuje. Foto: REUTERS – Gavriil Grigorov
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Pečlivě promyšlený útok proběhl v několika fázích. Nejprve byl minulý pátek poblíž letoviska Gelendžik u Černého moře zničen systém elektronického boje Volna Kupol Garant. Tato rozsáhlá instalace, která svou velikostí připomíná malou vojenskou základnu, sloužila k rušení komunikačních sítí včetně satelitního internetu Starlink.

Zničení tohoto systému následně otevřelo ukrajinským dronům cestu k dalším prvkům ruské obrany. Jen o dva dny později udeřily na nedaleký protiletadlový systém S-400, který se nacházel pouhých 19 kilometrů od Putinova komplexu.

Putinův palác
Dronové záběry Putinova paláce.Foto: Alexej Navalnyj/YouTube

„Satelitní snímky ukazují zničení nejméně jednoho odpalovacího zařízení. Putinův palác je nyní bez ochrany,“ řekl deníku Daily Mail vojenský analytik Jan Matvějev. Velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert „Magyar“ Brovdi následně uvedl, že zasažené zařízení „tři hodiny hořelo a prskalo“.

Putinův štít se stal hrozbou pro ukrajinská města

Deník The Telegraph píše, že systém S-400, jehož cena se pohybuje v desítkách milionů dolarů, spolu s prostředky elektronického boje a mobilními palebnými skupinami slouží k ochraně Putinova paláce. Ten obklopuje ochranné pásmo o rozloze zhruba 70 kilometrů čtverečních a bezpečnostní složky nad komplexem udržují trvale uzavřený vzdušný prostor.

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Podle Brovdiho však Moskva v poslední době začala systém využívat také k ostřelování ukrajinských měst. Rusové tím reagují na kritický nedostatek raket v ukrajinských systémech Patriot, které slouží jako hlavní obrana proti ruským balistickým střelám. Systém S-400 je sice při úderech na pozemní cíle méně přesný, pro civilní obyvatelstvo však stále představuje značnou hrozbu.

Kasino, vinice i bunkr. Co skrývá Putinovo sídlo?

Rozsáhlý palácový komplex, který ruský prezident využívá jako prázdninové sídlo, se podle místních zpráv stal terčem ukrajinských útoků opakovaně.

Podle investigativy Nadace proti korupci vedené zesnulým opozičníkem Alexejem Navalným z roku 2021 stála rezidence téměř miliardu dolarů a byla zaplacena prostřednictvím „největší úplatkářské operace v historii“, na níž se měli podílet oligarchové z Putinova okolí.

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Součástí areálu má být mimo jiné luxusní čajový pavilon, amfiteátr, přistávací plocha pro vrtulníky, kostel a několik restaurací. Nechybí ani kasino, kluziště, vinice či rozsáhlý podzemní komplex s šestnáctipatrovým bunkrem.

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Sám Putin vlastnictví sídla popírá a předpokládá se, že kvůli obavám z ukrajinských dronů ho téměř nenavštěvuje. Místo toho dává přednost své silně opevněné dače u Valdajského jezera, které leží zhruba 300 kilometrů severovýchodně od Moskvy.

Putinovu rezidenci ve Valdaji nově hlídá 12 systému protivzdušné obrany, jak potvrzují satelity
Putinovu rezidenci ve Valdaji hlídají věže se systémy protivzdušné obrany.Foto: X/Yandex/Google maps

V sídle má podle dostupných informací pobývat také Putinova partnerka Alina Kabajevová, s níž má mít dva syny. Areál chrání nejméně 27 věží vybavených protiletadlovými systémy Pancir, přičemž cena jednoho z nich se odhaduje nejméně na 15 milionů dolarů.

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