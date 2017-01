Putinovi oponenti tvrdí, že Kreml se je snaží diskreditovat pomocí nastrčené dětské pornografie

před 39 minutami

Ruské hackery využívá Kreml k mnoha účelům, ať už je to špionáž nebo narušování životně důležité infrastruktury. Jde taky o skvělou metodu získávání informací i relativně snadný způsob, jak šířit dezinformace. Oblíbenou taktikou Moskvy je tvrzení, že oponenti Kremlu jsou sexuálně úchylné osoby a pedofilové. První část reportáže deníku The New York Times.

Cambridge – Jeho nezlomnou vůli zocelily dlouhé roky, které strávil v sovětských gulazích, ustavičné potyčky s KGB i náhlé srdeční onemocnění, které ho málem stálo život. Vladimír Bukovskij, nesmlouvavý oponent sovětských generálních tajemníků i ruského prezidenta Vladimíra Putina, není mužem, kterého by bylo snadné jen tak vyřadit ze hry.

Notně ho ale vyvedlo z míry, když na dveře jeho domu nacházejícího se v poklidné předměstské čtvrti univerzitního Cambridge ve Velké Británii jednoho rána zabušila britská policie a oznámila mu, že podle jejích informací má ve svém počítači "nevhodné fotografie".

"Bylo to všechno velmi bizarní a matoucí," vzpomíná Bukovskij a dodává: "Tohle nebyl jazyk, který se normálně požívá ve svobodné společnosti." Připomnělo mu to časy, kdy ho – stejně jako jeho přátele z disidentských kruhů – KGB obviňovala ze šíření textů a fotografií, zakázaných sovětskými úřady.

Jste pedofil

Snímky, o které se zajímala britská policie, neměly ale s politikou nic společného. V tomto případě se jednalo o dětskou pornografii, jejíž pořizování a šíření je trestné v každé zemi bez ohledu na politické konotace. Policisté si tehdy z Bukovského pracovny odnesli obstarožní laptop, který našli ve změti knih a rukopisů potřísněných popelem z cigaret, vykouřených dnes třiasedmdesátiletým neuropsychologem a spisovatelem. A taky nefunkční počítač, který objevili v jeho garáži.

Teprve loni v dubnu někdejší sovětský disident a důvěrník bývalé britské premiérky Margarety Thatcherové zjistil, o co tehdy šlo. Korunní soud v Cambridge mu oznámil, že čelí pěti obviněním z pořizování "neslušných" fotografií, na kterých figurují děti, stejnému počtu obvinění z vlastnictví takových fotografií a jednomu obvinění z vlastnictví blíže nedefinované "zakázané fotografie".

Případ měl u britského soudu začít v květnu. Když se ale Bukovskij bránil tím, že se cítí být nevinen, soudní jednání byla odročena na prosinec. Vyšetřovatelé si následně vyžádali dodatečný čas k tomu, aby přezkoumali, co přesně bylo nalezeno v počítači bývalého disidenta a zda není možné, že se do něj inkriminované fotografie dostaly přičiněním třetí strany.

"Celá aféra má přímo kafkoidní rysy," prohlásil Bukovskij v rozhovoru s agenturou Reuters. "Nejenže musíte prokázat, že nejste vinen, musíte dokázat i to, že jste nevinen."

Bukovskij trvá na tom, že se stal obětí dobře vyzkoušené a obzvlášť ničivé formy intrik, které používala i KGB (sovětská tajná policie - pozn.red.). V současném Rusku jsou známé pod pojmem "kompromat". Jde o kompromitující materiály, které byly nastraženy či "nalezeny" při zdánlivě náhodných prohlídkách v bytech disidentů.

V éře Sovětského svazu se jednalo nejčastěji o fotomontáže a nepříliš kvalitní videa, pořízená agenty tajné státní policie, na kterých disidenti údajně figurují ve společnosti prostitutek. Dalších pochybných metod, jejichž cílem bylo odpůrce sovětského režimu očernit v očích veřejnosti, existovala celá škála.

Dnes se škodí sofistikovaněji

Dnes se "kompromaty" objevují znovu, jen jsou mnohem sofistikovanější a šíří se skrze kyberprostor. Rusko se s jejich pomocí snaží diskreditovat své kritiky v baltských zemích, Gruzii nebo na Ukrajině.

Americká zpravodajská služba CIA je přesvědčena, že hackeři pracující pro ruskou Federální službu bezpečnosti (FSB) sehráli významnou úlohu během předvolební kampaně v USA, když se podle ní nabourali do e-mailové schránky kandidátky Demokratické strany Hillary Clintonové a notně tím pomohli jejímu republikánskému protivníkovi Donaldu Trumpovi v klání o Bílý dům.

Ruské hackery Kreml využívá k mnoha účelům, ať už je to špionáž nebo narušování životně důležité infrastruktury. Minulý rok na Ukrajině po hackerském útoku na tři regionální energetické společnosti zůstalo zhruba čtvrt milionu lidí odříznutých od dodávek elektrického proudu.

Šíření dezinformací

Využití hackerů je nejen skvělou metodou při získávání informací, jako tomu bylo v případě výše zmíněných e-mailů, zasílaných z ústředí Demokratické strany během předvolební kampaně v USA. Jde taky o relativně snadný způsob, jak šířit dezinformace. A navíc ho není snadné odhalit.

Loni se dosud neidentifikovaná skupina hackerů nabourala do počítačů vládního výzkumného střediska v pobaltské Litvě. Žádná citlivá data se jim sice nepodařilo odcizit, na příslušné webové stránce ale umístili smyšlené informace, podle kterých – alespoň v očích Moskvy – vzpurná litevská prezidentka Dalia Grybauskaiteová, známá svým silně proamerickým postojem, spolupracovala během svých studií s KGB.

Hackeři, kterým se podařilo proniknout do nedokonale zabezpečených stránek litevského ministerstva obrany, navíc nahradili stručné oznámení o nadcházejících manévrech NATO v Pobaltí tvrzením, že cvičení je součástí plánu litevské vlády na anexi ruské enklávy v Kaliningradu.

Smyšlený plán Severoatlantické aliance propašovaný na webovou stránku litevského ministerstva silně připomíná metody, které Moskva použila v roce 2014 při obsazení Krymu a následném rozdmýchávání nepokojů na východě Ukrajiny. V textu se mluvilo mimo jiné o útocích na armádní stanoviště a policejní stanice a vytvoření tzv. Kaliningradské lidové republiky.

"Protože bylo prohlášení napsáno mizernou litevštinou, bylo od samého počátku jasné, že se jedná o falzifikát," říká ředitel litevského Národního střediska pro kybernetickou bezpečnost Rimtautas Cerniauskas. Jeho úřad byl zřízen minulý rok v bezprostřední reakci na zvýšenou agresivitu ruských hackerů.

Cerniauskas přiznal, že útok na několik dní zaměstnal jeho pracovníky ochrany kyberprostoru, kteří se tak nemohli věnovat jiným povinnostem. V zemi navíc vyvolal ostrou diskusi o skutečných záměrech NATO. Veřejnost se přitom velmi rychle dozvěděla, že informace na webu ministerstva obrany jsou dílem hackerů.

"Nevěřím v mimozemšťany, když si ale někteří lidé přečtou pár článků o tom, jak příslušníci jiných civilizací opakovaně navštěvují zeměkouli, začnou si v skrytu duše říkat, že před nimi vláda něco tají," říká Cerniauskas.

Jak se ale zdá, žádný cíl není příliš malý, aby si nevynutil nežádoucí pozornost. A žádný útok není příliš malicherný, aby hackerům nestál za to. Ruští agenti, kteří jsou pravidelně školeni v tom, že účel světí prostředky, mají podle bývalého sovětského disidenta Vladimira Bukovského "nemocnou mysl".

