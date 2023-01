Putin je terorista, boje nikdy nepřestanou. Co si Ukrajinci myslí o vánočním příměří?

Ukrajinci z Kramatorsku odmítají Putinovo šestatřicetihodinové vánoční příměří. Shodují se na tom, že je absurdní, aby se jeden den nestřílelo, když další den bude válka stejně pokračovat. K příměří dojde, až Rusko vrátí Krym a Donbas, říká kramatorský policista v anketě.

Ukrajinci ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ohledně jeho vyhlášení příměří nevěří a ani o něj nestojí. "Putin zůstane teroristou, Rusko zůstane teroristickým státem, takže jeden den na tom vůbec nic nemění. Je Štědrý den, takže se zítra nebude střílet. Ale dělá to z nich dobré křesťany? Protože, podívejte se, co udělali. Takže ne, rozhodně ne. Je to absurdní," popisuje voják gruzínské legie bojující za Ukrajinu Georgi.

Lidé z Kramatorsku navíc poukazují na to, že i ve dnech katolických Vánoc se bojovalo, stejně jako na začátku nového roku. "Putinovi nevěřím. Byl Nový rok, rakety dopadly tady na tohle kontrolní stanoviště a celkem tam došlo 31. prosince ke třem nebo čtyřem zásahům. A to jen v Kramatorsku. Boje nikdy nepřestanou, ani o svátcích, ani o víkendech," vysvětluje obyvatel Kramatorsku Valeri.

Kreml uvedl, že Vladimir Putin nařídil příměří od pátečního poledne 6. ledna poté, co ho k vánočnímu příměří vyzval moskevský patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve. Ruská pravoslavná církev totiž slaví Vánoce 7. ledna. Představitelé ukrajinské pravoslavné církve ale odmítli autoritu moskevského patriarchy, a proto mnozí ukrajinští věřící oslavili Vánoce 25. prosince, stejně jako na Západě.