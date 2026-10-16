Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl Zelenskyj

Ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl v pátek po jednání na summitu Evropské unie v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od Evropy cítí ukrajinská hlava státu plnou podporu, kontinent je podle něj velmi sjednocen. Uvedl také, že narušení vzdušného prostoru některých evropských zemí je testem, jak bude Evropa reagovat.
Zelenskyj se v pátek rovněž vyjádřil k informacím americké stanice CNN, která ve čtvrtek uvedla, že Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami.
Ukrajinský prezident řekl, že jeho země střely získává ze Spojených států prostřednictvím programu PURL financovaného evropskými zeměmi. V současnosti je ale podle něj střel velký nedostatek a není tajemstvím, že Ukrajina není aktuálně prioritní destinací. Velká část střel se podle něj už delší dobu dodává na Blízký východ.
Ukrajinský prezident dále uvedl, že evropští spojenci mají dostatek střel pro systém Patriot, aby Ukrajina zvládla zimní období. „Naši evropští kolegové dnes dostali úplné informace o tom, kolik jich potřebujeme. Nikdo nepředpokládá, že bychom na sestřelení jediné ruské balistické střely používali dvě protiraketové střely, jak je tomu běžně u některých jiných cílů.
Mluvíme o minimálním množství toho, co skutečně potřebujeme a čeho je nedostatek,“ řekl. Zatím neví, kolik jich kdo Ukrajině poskytne. „O některých zemích ale určité informace mám,“ dodal.
List Financial Times (FT) ve čtvrtek s odvoláním na tři činitele obeznámené s přípravou páteční části summitu věnované Ukrajině napsal, že lídři EU chtějí Zelenského požádat, aby zmírnil svou veřejnou kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Obávají se totiž, že Zelenského stále ostřejší výroky mohou dále zhoršit už tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem. Podle pátečních informací serveru Politico se ale nic takového nestalo. Zelenskyj po jednání prohlásil, že cítí plnou podporu Evropy, zejména v posledním měsíci.
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