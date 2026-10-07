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Zahraničí

Putinovi k narozeninám. Rusko tvrdě udeřilo na Kyjev: „Rakety dopadají jedna za druhou“

ČTK
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Rusko v noci podniklo další masivní raketový a dronový útok na Kyjev. Metropolí otřásla série nejméně deseti explozí a v Darnycké čtvrti zemřeli dva lidé. Moskva útočila také na Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Úder přišel v den 74. narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina.

Russian missile strike in Kyiv
Reportéři deníku The Kyiv Independent slyšeli první exploze kolem 03:15 místního času, krátce poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 mířícími k ukrajinským hranicím. Foto: REUTERS – Vladyslav Sodel
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Reportéři deníku The Kyiv Independent slyšeli první exploze kolem 03:15 místního času, krátce poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 mířícími k ukrajinským hranicím. „Rakety dopadají jedna za druhou. Podle mě jde o nejméně deset až dvanáct výbuchů. V centru města je dost hlučno,“ popsal jeden z novinářů. Další svědci hlásili výbuchy v okolí Podilské čtvrti a následné požáry.

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Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že útok zasáhl neobytnou oblast v Oboloňské čtvrti a skladové prostory v Podilské čtvrti. V Ševčenkivské a Darnycké čtvrti způsobily padající trosky raket požáry. Právě v Darnycké čtvrti podle agentury AFP zahynuli nejméně dva lidé. Celkový rozsah škod zatím úřady nevyčíslily.

Ruské ministerstvo obrany následně potvrdilo, že podniklo rozsáhlé útoky proti cílům v Kyjevě i dalších částech Ukrajiny. Moskva tvrdí, že zasáhla také cíle v Oděské oblasti a plavidla sloužící ukrajinským vojenským zájmům. Před rozsáhlým ruským úderem varoval už v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace tamní rozvědky.

Útoky zasáhly také další ukrajinská města. V Dnipru poškodily průmyslový objekt, v Záporoží dopravní infrastrukturu a v Kremenčuku bytové domy. Podrobnosti o případných dalších obětech zatím úřady nezveřejnily.

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Rusko podniká raketové a dronové útoky proti Ukrajině prakticky denně od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Ukrajina v reakci útočí také na cíle hluboko na ruském území. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské či s válkou spojené objekty, útoky si však pravidelně vyžádají civilní oběti. Drtivou většinu civilistů zabitých ve válce zaznamenala OSN na území kontrolovaném Ukrajinou.

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