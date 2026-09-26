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„Putinova superjachta“ má problém. Peníze došly a neví se, co s ní bude

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Jachta Šeherezáda, která je podle vyšetřování podezřele napojená na Kreml, má problém. Poté co ji v roce 2022 italské úřady zmrazily v rámci sankčního režimu a už roky zůstává v Itálii, se komplikuje situace kolem společnosti, která ji udržuje. Obrovské plavidlo se saunou, kinem, kryokomorou, diskotékou a dalšími vymoženostmi tak čelí nejisté budoucnosti.

Motorová superjachta Šeherezáda.
Motorová superjachta Šeherezáda.Foto: Wikimedia Commons – Wikimedia commons / DrDuu 007
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Šeherezáda je motorová superjachta, kterou postavila německá loděnice Lürssen Yachts. S délkou 140 metrů patří mezi nejdelší motorové jachty na světě a do provozu byla uvedena v červnu 2020.

Na šesti palubách se nacházejí dva heliporty, podvodní diskotéka, kino, posilovna, sauna, turecké lázně, kryokomora a zdravotnické zařízení.

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Centrum Dosje, organizace založená bývalým ruským oligarchou a podnikatelem Michajlem Chodorkovským, uvedlo, že Šeherezáda stála 583,1 milionu eur a peníze na její stavbu shromažďovala skupina ruských podnikatelů v čele s Gennadijem Timčenkem, přítelem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Neznámý vlastník?

Majitel jachty není veřejně známý. Jako její formální vlastník vystupoval bývalý šéf společnosti Rosněfť Eduard Chudajnatov. Po uvedení do provozu jachta v létě 2020 odplula do Soči v Rusku a od září 2021 kotvila v přístavu Marina di Carrara v Toskánsku.

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Šeherezáda se dostala do zájmu médií především v roce 2022. Podle vyšetřování ruských opozičních aktivistů kolem Alexeje Navalného bylo nejméně deset členů její posádky identifikováno jako příslušníci Federální ochranné služby (FSO). Tato služba zajišťuje ochranu ruského prezidenta a dalších vysoce postavených představitelů.

V květnu 2022 pak americké ministerstvo spravedlnosti označilo Chudajnatova za formálního vlastníka, který měl podle amerických úřadů zastírat skutečného vlastníka jachty, jímž měl být Vladimir Putin. O jeho roli tehdy psal například americký magazín Forbes.

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Jachtu, která v té době kotvila v Itálii, 6. května 2022 zmrazily italské úřady kvůli jejím vazbám na ruskou vládu. Italské ministerstvo financí tehdy uvedlo, že úřady zjistily významné ekonomické a obchodní vazby na prominentní představitele ruské vlády a sankcionované osoby.

Nejistá budoucnost

Od té doby ji udržuje a modernizuje italská společnost The Italian Sea Group (TISG), která s vlastníkem uzavřela smlouvu v roce 2021. Náklady na údržbu ve výši zhruba 10 až 12 milionů eur ročně nadále hradí neznámý vlastník prostřednictvím offshoreové společnosti. Za čtyři roky od zmrazení Šeherezády se na její provoz a údržbu vynaložilo podle deníku La Stampa zhruba 40 milionů eur.

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Společnost TISG přitom jachtu udržuje a modernizuje. Na plavidle mezitím vznikla například nová plážová zóna s přístupem k vodě, píše ruský exilový list The Moscow Times.

Tato smlouva však 16. září vypršela. TISG se mezitím ocitla v hluboké finanční krizi a vlastní kapitál skupiny se propadl do záporných hodnot. Věřitelé prostřednictvím soudu požadovali likvidaci společnosti.

Není přitom jasné, kdo bude po skončení smlouvy s TISG Šeherezádu dál spravovat. Sankční zmrazení jachty totiž nadále trvá.

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