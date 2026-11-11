Putinova ropná brána v ohni. Ukrajinský útok zasáhl strategický přístav na Baltu

Požár a výpadek elektřiny způsobil noční útok ukrajinských dronů v ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře. Zranění utrpěli tři zaměstnanci. Podle ruského gubernátora se protivzdušné obraně podařilo nad Leningradskou oblastí sestřelit 150 bezpilotních letounů.
Ukrajinské drony v noci na středu 11. listopadu zaútočily na přístav Usť-Luga, jeden z nejdůležitějších ruských uzlů pro vývoz ropy a dalších komodit. Několik bezpilotních letounů zasáhlo přístavní areál a způsobilo požár. Podle gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozdenka utrpěli zranění tři pracovníci.
Útok poškodil také energetickou infrastrukturu. Jedna elektrická rozvodna byla odpojena, uvedl Drozdenko na Telegramu. Zároveň tvrdil, že nad Leningradskou oblastí ruská protivzdušná obrana zneškodnila 150 dronů. Informovala o tom agentura Reuters.
Rozsah požáru naznačují záběry očitých svědků, na nichž je vidět výrazná záře nad přístavem. Několik požárních ohnisek zachytila také satelitní monitorovací služba NASA FIRMS.
Usť-Luga leží ve Finském zálivu a je největším ruským přístavem na Baltu. Slouží k vývozu surové ropy, ropných produktů, zkapalněného zemního plynu, obilí a dalšího zboží. Kvůli své roli v ruské válečné ekonomice se přístav ocitl na sankčních seznamech Evropské unie, Spojených států i dalších západních zemí, uvedl server Kyiv Independent.
Nejde o první podobný útok. Přístav se stává terčem ukrajinských dronů opakovaně.
Před možnými útoky dronů ve středu varovaly také Litva, Lotyšsko a Estonsko. Finsko mezitím zavedlo dočasná omezení v části svého vzdušného prostoru a námořní dopravy.