Ruská velvyslankyně se rozjela. Chce vojenské experty v Česku, mluví o genocidě Rusů

Zatímco její předchůdce Alexander Zmejevskij moc vidět nebyl, nová ruská velvyslankyně Anna Ponomarjovová rozjela po svém návratu do Česka nevídanou kampaň. Na setkáních s proruskou scénou prezentuje oficiální vidění světa z Kremlu a mluví například o údajné genocidě či o pozvání ruských vojenských expertů. Odborníci varují před její devizou: zná dobře Česko a umí se vcítit do myšlení místních.
Pětapadesátiletá Ponomarjovová – která podle médií patří mezi diplomaty s nejlepší znalostí České republiky – oficiálně nastoupila do funkce na konci června. Od té doby se podle zjištění Aktuálně.cz hned několikrát objevila na veřejnosti, pozornost si získala například na youtubovém kanále Petr Bureš.
Tam autoři kanálu v posledním měsíci nahráli hned dvě videa: to nejnovější z minulého týdne ukazuje její vystoupení v Institutu České levice (IČL) s moderátorem Josefem Skálou z KSČM, o něco starší pak rozhovor s exsenátorem Jaroslavem Doubravou na půdě ambasády.
Proč válka trvá tak dlouho?
Během diskuse moderované představitelem stalinistického proudu v české levici Josefem Skálou se i přes jeho varování (v úvodu přítomným divákům připomněl „lejstro“ státního zastupitelství o kriminalizaci schvalování ruské agrese - pozn. red.) objevily kontroverzní dotazy, například jeden z účastníků se velvyslankyně zeptal, proč se konflikt vleče a proč Rusko teprve nedávno začalo masivně bombardovat ukrajinské mosty.
Ponomarjovová reagovala tvrzením o opatrnosti ruského tažení: „Jak říká i náš pan prezident Putin, Rusko nikdy nemělo za úkol a neválčí s ukrajinským lidem. Tím se vysvětluje velice specifický charakter této války... Na Ukrajině Rusko od samého začátku postupovalo velice opatrně... pokud nechceme - a to jsme nikdy nechtěli - zničit veškeré obyvatelstvo.“
Když obhajovala údery na infrastrukturu, nasadila tvrdší tón: „Ukrajinská strana, která se žene jenom do eskalace tohoto konfliktu, se dočkala toho, čeho se asi měla dočkat.“
Na četné dotazy na téma válka na Ukrajině pak reagovala poněkud mrazivým nápadem pozvat do Česka vojenské experty, kteří by to zdejší veřejnosti mohli vysvětlit. „No, teď vidím, že skutečně bychom sem měli na nějakou akci dostat ty naše vojenské experty pro vysvětlení tak specifických věcí,“ řekla doslova diplomatka.
Válku jsme nechtěli
V rozhovoru s Jaroslavem Doubravou i během diskuse v IČL Ponomarjovová kategoricky odmítala používat slovo válka a trvala na Kremlem užívaném eufemismu „speciální vojenská operace“. Podle svých slov nevidí na straně Ruska žádnou vinu za rozpoutání ozbrojeného konfliktu.
„Ruská federace v žádném případě nestála o to, aby zahajovala nějaké války... my jsme se do toho vlastně vrhli a vstoupili s jediným cílem, abychom zastavili zabíjení ruských lidí v regionech Ukrajiny,“ prohlásila velvyslankyně a zopakovala tak ruský narativ.
Mezinárodní soudní dvůr však už v březnu 2022 uvedl, že nemá k dispozici důkazy potvrzující ruské tvrzení o genocidě na ukrajinském území, a nařídil Rusku vojenské operace zastavit. Stejně tak je nenašly ani další organizace.
Zelenskyj podlehl radikálům
Zhoršení situace připsala ukrajinskému vedení a tvrdila, že prezident Volodymyr Zelenskyj podlehl radikálům: „Sliboval mír, ale vyšlo to úplně opačně, protože nemohl odolat nacistickým elementům, které na Ukrajině nastoupily k moci a otevřeně vstoupily do vojenského boje s lidmi,“ řekla diplomatka a znovu přitom zopakovala tvrzení, kterým její nadřízení ospravedlňují krvavou válku proti sousední zemi.
Při obhajobě anexe Krymu pak obvinila Západ z dvojího metru při srovnání s Kosovem.
Manželství, které skončilo rozvodem
Ponomarjovová odmítla, že by Rusko vedlo oficiální „seznam nepřátelských států“, nicméně potvrdila existenci seznamu zemí, „které podnikají nepřátelské kroky vůči Ruské federaci“, kam bylo Česko zařazeno v roce 2021. Současný stav nulových vztahů je podle ní uměle vyvolaný, přičemž tvrdí, že „Rusové Čechy vždycky měli rádi“.
Když se Jaroslav Doubrava pokoušel přirovnat současné napětí mezi Prahou a Moskvou k manželské potyčce, velvyslankyně ho poopravila. Mezi Českou republikou a Ruskou federací by to podle ní byl velice řídký případ, když se manželé rozvedli a potom se znovu vzali.
Kdo je Anna Vladimirovna Ponomarjovová?
kariérní ruská diplomatka, která od prosince 2025 zastává funkci ruské velvyslankyně v České republice; pověřovací listiny předala prezidentovi Petru Pavlovi 26. června 2026.
k Česku má dlouhodobé vazby: podle svých slov se tu narodila, v roce 1994 absolvovala Univerzitu Karlovu a na ruském velvyslanectví v Praze působila také v letech 2001–2004 a 2011–2016.
Následně pracovala na ruském ministerstvu zahraničí, v letech 2018–2025 jako zástupkyně ředitele jeho Třetího evropského odboru.
Dobře se tu vyzná
Nová velvyslankyně je podle rusisty Tomáše Glance díky své hluboké znalosti tuzemska z kremelského hlediska ideální kandidátkou. „Vždy je oddaně věrná oficiální politické linii svých zaměstnavatelů,“ popisuje ji Glanc, který působí na katedře slavistiky Curyšské univerzity.
Má pro to podle něj předpoklady, které ji výrazně odlišují od jejího předchůdce Alexandra Zmejevského, vedoucího mise v Praze od roku 2016. Ten začal diplomatickou kariéru ještě za Brežněva, byl o patnáct let starší a neměl ani zlomek specificky českých zkušeností, které za uplynulá tři desetiletí nashromáždila Ponomarjovová.
S propastným rozdílem ve stylu práce s Glancem souhlasí analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček. Zatímco Zmejevskij byl podle něj izolovaný, konfrontační a zastával rigidní sovětskou školu, Ponomarjovová volí výrazně aktivnější a sofistikovanější přístup.
„Snaží se vypadat jako jedna z místních. Využívá ‚měkká‘ témata, jako je jazyk či kultura – odkazuje na Puškina, velké filozofy a příslušnost k evropské kultuře. Zná slabá místa české společnosti nepoměrně lépe než její předchůdce a dokáže v nich lépe kormidlovat,“ vysvětluje Havlíček.
Oproti dřívější do izolace uvržené ambasádě se nová diplomatka snaží aktivně obnovovat sítě kontaktů. Využívá k tomu mimo jiné zázemí dosud nevyřešeného Ruského centra vědy a kultury v Praze a čile komunikuje na sociálních sítích. „Na svém Telegramu pravidelně kombinuje oficiální kremelské příspěvky s domácím obsahem. Je to úplně jiný styl práce,“ dodává analytik.
Setkání s předsedou sněmovny?
Cílem Ponomarjovové je podle Havlíčka kromě obhajoby agrese také snaha postupně otevírat prostor pro narušování oficiálního českého postoje a budovat vnímání „přívětivější tváře Ruska“. Podle něj přitom bude usilovat i o oslovení politické scény.
„Setkání s předsedou SPD a Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou považuju s ohledem na její agendu jen za otázku času,“ uzavírá analytik.
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