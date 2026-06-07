„Putina zastavíme vojenskými prostředky,“ říká Rus bojující za Ukrajinu

Několik set Rusů bojuje ve válce na Ukrajině – jenže na straně Ukrajinců. Říkají si Ruský dobrovolnický sbor a proslavili se i výpady do rodného Ruska. Jeden z představitelů sboru, který má přezdívku Kaspur, teď v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz popisuje třeba to, jak jsou propojení s ukrajinskou armádou nebo proč je třeba osvobodit celé Rusko.
Jaká je vaše role v Ruském dobrovolnickém sboru?
Jsem členem politické sekce RDK (doslovný překlad z ruštiny je Ruský dobrovolnický korpus - pozn. red.), oficiálně na pozici politického představitele. Ale zastávám i bojovou roli.
Působil jsem jako velitel posádky bojové logistiky při náročné misi. Jde o kombinaci taktických opatření, která umožňují transport do bojové zóny, tzv. killzone.
Naši skupinu logistiky řídí velitel zpravodajské jednotky RDK. Skupina je složená z několika posádek zajišťujících dodávky munice, potravin, rotace bojovníků a tzv. CASEVAC, tedy evakuaci raněných i mrtvých přímo z linie dotyku. To byl můj úkol i během poslední mise.
Jak je RDK propojena s běžnou ukrajinskou armádou?
RDK spadá pod samostatnou brigádu speciálních sil, obecně nazývanou Speciální jednotka Timur. RDK plní úkoly samostatného praporu zvláštního určení.
Paralelu můžeme vidět třeba s americkou armádou a jejími Rangers, kteří jsou součástí komunity speciálních operací zaměřené na úkoly lehké pěchoty.
Nejedná se tedy o mechanizovanou těžkou jednotku, ale o intenzivněji vycvičený oddíl pro speciální přepadové, úderné a pátrací operace. RDK jsou tedy speciální síly.
Vzpomínám si, že jste se v roce 2023 proslavili tím, že jste vstoupili na ruské území.
Ano. Byli jsme první, kdo vstoupil na ruské území od konce druhé světové války.
Máte v plánu něco podobného ještě jednou zopakovat?
Nyní se válka značně proměnila. K tomu víme, že v roce 2024 dokázala Ukrajina na devět měsíců ovládnout část Kurské oblasti v Rusku. RDK momentálně nemá síly ani prostředky, aby tento úspěch překonala.
Samozřejmě však máme v plánu osvobodit celé Rusko, takže k tomuto cíli budeme postupně směřovat.
Věříte v tento plán?
Ano. Podle mého názoru nemá západní svět – ani my, jako jeho součást, bohužel jinou možnost. Pokud nedosáhneme zásadních změn nejen v režimu, ale i v ruské společnosti, bude tato válka pravděpodobně trvat velmi dlouho. Možná i napořád.
Musíme tedy vybudovat struktury a ozbrojený odpor, které budou schopné tento úkol v určitém okamžiku realizovat. Bez toho budeme neustále pod raketovou palbou, protože Rusko může v agresi pokračovat téměř nekonečně.
Řekněte mi, proč jste si vybrali zrovna vojenskou cestu odporu?
Příležitost k politické změně Ruska se uzavřela v roce 2012 po protestech na Bolotném náměstí. Tehdy jsem se jich účastnil a byl jsem hluboce zklamán. Věřil jsem, že po vzoru ukrajinské oranžové revoluce z roku 2004 lze dosáhnout změny nekrvavě. Kdyby tehdy opozice zaujala tvrdší postoj, blokovala budovy či elity na Rublevce, mohla získat větší váhu.
Putinova elita, která se k moci dostala po bombardování domů v Moskvě, však nikdy nebyla připravena brát ohled na životy. Rozumí pouze síle. Nyní, v pátém roce plnohodnotné války už čas na čistou politiku vypršel.
Organizovaná politická práce a pomoc disidentům jsou důležité, ale je to jako léčit rakovinu aspirinem – mírní to příznaky, ale neřeší příčinu. Tou je Putinův režim, který je nyní nutné zastavit vojenskými prostředky.
Na začátku jsem vás uvedl tak, že RDK jsou de facto Rusové bojující na ukrajinské straně. Je to pravda? Nebo tam máte i jiné národnosti?
RDK tvoří z 90 % lidé s ruskými pasy, kteří na Ukrajině žili v době invaze nebo z Ruska stále přicházejí. Díky naší vysoké reputaci u nás ale slouží i Ukrajinci bez vazeb na Rusko a dobrovolníci ze západní Evropy či Ameriky, kterým se naše jednotka zamlouvá.
Máme také tzv. speciální kontingent tvořený lidmi, kteří dříve bojovali za Rusko. Jde o bývalé zajatce, kteří se rozhodli přejít na stranu dobra, nebo o ty, kteří s ukrajinskými službami spolupracovali dobrovolně už dříve.
Jak Rusové vysvětlili Ukrajincům, že jsou „ti dobří“, kteří pomohou v boji proti své původní vlasti? Jaká je jejich oficiální ideologie a je jejich velitel Denis Kapustin, kterému média přezdívají „největší neonacista Evropy“ a sám si říká „Bílý král (White Rex)“, neonacista? Lze Denise Kapustina přirovnat k Charlesi de Gaullovi? Jak to nyní vypadá na frontě? A v čem Kaspura inspiroval slavný ukrajinský pluk Azov?