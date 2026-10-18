„Putina nezastavíte. Motivuje ho historie.“ Kuleba otevřeně o tom, co čeká Ukrajinu

Je možný s Ruskem kompromis? Podle bývalého ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby těžko. Vladimira Putina podle něj motivuje historie. „Chce se zapsat do dějin. A právě proto nemusí být Ukrajina jeho posledním cílem.“ Evropští politici podle Kuleby s Ruskem neumějí jednat. „Spoléhají na kompromisy výhodné pro obě strany. Putin však takovým způsobem neuvažuje.“
„Pokud přijmeme argument, že Putin se chce zapsat do historie, pak mu ani Ukrajina nestačí. Ale dokázat všem, že Rusko je mocnější než celá Evropa, to už by byl skutečný historický úspěch,“ připomněl Kuleba v nedávném rozhovoru s německým novinářem Paulem Ronzheimerem, dostupným například na YouTube.
Bývalý ministr se v něm vrátil k neúspěšným mírovým rozhovorům z jara 2022. Odmítl ruské tvrzení, že dohodu připravovanou v Istanbulu zmařil tehdejší britský premiér Boris Johnson. „Příběh o Borisi Johnsonovi, který zakázal Zelenskému podepsat istanbulské dohody, je absurdní,“ prohlásil.
Kdo projeví emoce, prohraje
Podle Kuleby existovaly dva hlavní důvody, proč jednání zkolabovala. Ukrajina po prvních úspěších zjistila, že dokáže ruskou invazi zastavit. Druhým důvodem bylo odhalení masakru civilistů v Buči.
„Ukrajina si uvědomila, že dokáže bojovat a Rusko lze zastavit. Druhým důvodem byla Buča. Samotné dohody navíc představovaly kapitulaci v diplomatickém jazyce,“ vysvětlil exministr.
Kuleba zavzpomínal i na osobní setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Popsal ho jako zkušeného diplomata, který dokonale ovládá emoce a dokáže předstírat zájem o jednání. Sám Kuleba se proto snažil zachovat klid také: „Nesmíte Rusům odhalit své emoce. Pokud to uděláte, Rusko vyhraje,“ tvrdí.
Významnou část rozhovoru Kuleba věnoval také západní vojenské pomoci. Připomněl, jak obtížné bylo v prvních měsících války přesvědčit spojence k dodávkám těžkých zbraní.
„Potřebujeme dělostřelectvo. – Ne, to nejde, je to příliš eskalační,“ popsal Kuleba typickou odpověď, kterou tehdy dostával. Obavy z eskalace podle něj sdíleli diplomaté, ministři i prezidenti.
Scholzovo váhání a Bidenova tragédie
Kritizoval především někdejší německou politiku vůči Rusku. Berlín dlouho předpokládal, že dobré vztahy s Moskvou zajistí levný plyn, hospodářský růst a stabilitu.
Ruská invaze v roce 2022 proto pro Německo představovala zásadní šok. Dmytro Kuleba nicméně ocenil bývalého kancléře Olafa Scholze, který si postupně uvědomil rozsah ruské hrozby.
Podle exministra však mohla válka vypadat úplně jinak, kdyby západní pomoc dorazila rychleji a ve větším množství. Možnost relativně rychlého ukončení konfliktu podle něj vyprchala koncem roku 2022. Putin prý mezitím pochopil, že Západ bude Ukrajině dodávat zbraně postupně, a mohl tomu přizpůsobit vlastní strategii.
Rozporuplně hodnotil také bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. „Tragédie prezidenta Bidena spočívá v tom, že byl prvním prezidentem od roku 1991, který se skutečně zajímal o Ukrajinu. Udělal pro ni více než všichni jeho předchůdci dohromady. A přesto neudělal dost,“ soudí Kuleba.
Americkou administrativu podle něj doslova ochromoval strach z jaderné eskalace. Obavy zesílily na podzim 2022, kdy ukrajinská armáda dosáhla rozsáhlých úspěchů v Charkovské a Chersonské oblasti. Především Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan opakovaně upozorňoval na riziko ruského jaderného útoku.
Dmytro Kuleba však tehdejší výhrůžky považoval za vydírání. Domnívá se, že Putin by jaderné zbraně použil pouze v případě bezprostředního ohrožení vlastního režimu.
Připomněl také ukrajinskou invazi do Kurské oblasti v roce 2024, na kterou Moskva jaderným útokem neodpověděla. Hrozba jaderné eskalace přesto podle něj i nadále ovlivňuje rozhodování západních vlád.
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