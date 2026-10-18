Přeskočit na obsah
Benative
18. 10. Lukáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Putina nezastavíte. Motivuje ho historie.“ Kuleba otevřeně o tom, co čeká Ukrajinu

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Je možný s Ruskem kompromis? Podle bývalého ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby těžko. Vladimira Putina podle něj motivuje historie. „Chce se zapsat do dějin. A právě proto nemusí být Ukrajina jeho posledním cílem.“ Evropští politici podle Kuleby s Ruskem neumějí jednat. „Spoléhají na kompromisy výhodné pro obě strany. Putin však takovým způsobem neuvažuje.“

Russia's President Putin attends an award ceremony in Moscow
Ruský prezident Vladimir PutinFoto: REUTERS – Gavriil Grigorov
Reklama

„Pokud přijmeme argument, že Putin se chce zapsat do historie, pak mu ani Ukrajina nestačí. Ale dokázat všem, že Rusko je mocnější než celá Evropa, to už by byl skutečný historický úspěch,“ připomněl Kuleba v nedávném rozhovoru s německým novinářem Paulem Ronzheimerem, dostupným například na YouTube.

Související

Bývalý ministr se v něm vrátil k neúspěšným mírovým rozhovorům z jara 2022. Odmítl ruské tvrzení, že dohodu připravovanou v Istanbulu zmařil tehdejší britský premiér Boris Johnson. „Příběh o Borisi Johnsonovi, který zakázal Zelenskému podepsat istanbulské dohody, je absurdní,“ prohlásil.

Kdo projeví emoce, prohraje

Podle Kuleby existovaly dva hlavní důvody, proč jednání zkolabovala. Ukrajina po prvních úspěších zjistila, že dokáže ruskou invazi zastavit. Druhým důvodem bylo odhalení masakru civilistů v Buči.

Exministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba ve Spotlightu Aktuálně.cz; 14. července 2026.
Exministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba ve Spotlightu Aktuálně.cz; 14. července 2026.Foto: Aktuálně.cz

„Ukrajina si uvědomila, že dokáže bojovat a Rusko lze zastavit. Druhým důvodem byla Buča. Samotné dohody navíc představovaly kapitulaci v diplomatickém jazyce,“ vysvětlil exministr.

Reklama
Reklama

Kuleba zavzpomínal i na osobní setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Popsal ho jako zkušeného diplomata, který dokonale ovládá emoce a dokáže předstírat zájem o jednání. Sám Kuleba se proto snažil zachovat klid také: „Nesmíte Rusům odhalit své emoce. Pokud to uděláte, Rusko vyhraje,“ tvrdí.

Významnou část rozhovoru Kuleba věnoval také západní vojenské pomoci. Připomněl, jak obtížné bylo v prvních měsících války přesvědčit spojence k dodávkám těžkých zbraní.

Související

„Potřebujeme dělostřelectvo. – Ne, to nejde, je to příliš eskalační,“ popsal Kuleba typickou odpověď, kterou tehdy dostával. Obavy z eskalace podle něj sdíleli diplomaté, ministři i prezidenti.

Scholzovo váhání a Bidenova tragédie

Kritizoval především někdejší německou politiku vůči Rusku. Berlín dlouho předpokládal, že dobré vztahy s Moskvou zajistí levný plyn, hospodářský růst a stabilitu.

Reklama
Reklama

Ruská invaze v roce 2022 proto pro Německo představovala zásadní šok. Dmytro Kuleba nicméně ocenil bývalého kancléře Olafa Scholze, který si postupně uvědomil rozsah ruské hrozby.

Podle exministra však mohla válka vypadat úplně jinak, kdyby západní pomoc dorazila rychleji a ve větším množství. Možnost relativně rychlého ukončení konfliktu podle něj vyprchala koncem roku 2022. Putin prý mezitím pochopil, že Západ bude Ukrajině dodávat zbraně postupně, a mohl tomu přizpůsobit vlastní strategii.

Související

Rozporuplně hodnotil také bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. „Tragédie prezidenta Bidena spočívá v tom, že byl prvním prezidentem od roku 1991, který se skutečně zajímal o Ukrajinu. Udělal pro ni více než všichni jeho předchůdci dohromady. A přesto neudělal dost,“ soudí Kuleba.

Americkou administrativu podle něj doslova ochromoval strach z jaderné eskalace. Obavy zesílily na podzim 2022, kdy ukrajinská armáda dosáhla rozsáhlých úspěchů v Charkovské a Chersonské oblasti. Především Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan opakovaně upozorňoval na riziko ruského jaderného útoku.

Reklama
Reklama

Dmytro Kuleba však tehdejší výhrůžky považoval za vydírání. Domnívá se, že Putin by jaderné zbraně použil pouze v případě bezprostředního ohrožení vlastního režimu.

Připomněl také ukrajinskou invazi do Kurské oblasti v roce 2024, na kterou Moskva jaderným útokem neodpověděla. Hrozba jaderné eskalace přesto podle něj i nadále ovlivňuje rozhodování západních vlád.

Možná vám uniklo: Drtivý úder střelami Neptun. Ukrajincům se podařil naprosto ojedinělý zásah

Ukrajinská armáda 15. října oznámila, že při útoku na letiště Borisoglebsk poškodila šest ruských vojenských letadel Su-34M | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.

Reklama
Forensic,Expert,With,Magnifying,Glass,Working,At,Crime,Scene,Indoors,
Forensic,Expert,With,Magnifying,Glass,Working,At,Crime,Scene,Indoors,
Forensic,Expert,With,Magnifying,Glass,Working,At,Crime,Scene,Indoors,

Tip pro milovníky true crime. Vyšla kniha, která laiky provede moderní forenzní vědou

Co všechno prozradí vaše zuby o vašem příjmu či zlozvycích a proč jsou biologické stopy v cizím prostředí tak klíčové? Kniha Toma Jacksona a Paula Kneppera nahlíží do světa exaktní kriminalistiky, odhaluje historické justiční omyly a vysvětluje, jak se forenzní vědy možná budou částečně přesouvat do virtuálního světa digitálních zločinů.

Reklama
Reklama
Reklama