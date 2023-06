To si ještě nikdo nedovolil. Moderátor prokremelské show raději hosta umlčel reklamou

Bývalý poslanec Státní dumy Boris Naděždin ve vysílání ruské televize NTV vyzval obyvatele, aby v nadcházejících prezidentských volbách volili někoho jiného než současnou hlavu státu Vladimira Putina. Za stávajícího politického režimu podle něj Rusko nemá šanci obnovit vztahy s Evropou. "Musíme si prostě zvolit jiné orgány, které by válku s Ukrajinou zastavily," apeloval.

Otevřenou kritiku vůči Kremlu Naděždin pronesl v diskusním pořadu Mjesto vstreči (Místo setkání) minulý čtvrtek. Reagoval tím na slova jednoho z dalších hostů, ruského komentátora Maksima Yusina, který zrovna hovořil o situaci profesionálních ruských sportovců a jejich účasti na mezinárodních akcích.

"Za současného politického režimu nemáme možnost vrátit se do Evropy," vstoupil mu do řeči Naděždin. Pokračoval tím, že si Rusko musí zvolit nové vedení, které by znovu vybudovalo vztahy s evropskými zeměmi. "Vše by se pak vrátilo na své místo," pokračoval ruský politik, který je známý svou kritikou vůči ruské invazi na Ukrajinu.

Po těchto slovech mu v debatě začal oponovat moderátor Ivan Truškin. "Borisi Borisoviči, jste předvídatelný. Čekal jsem, že to všechno řeknete, slovo od slova, na sto procent. Je to nuda," zlehčil moderátor Naděždinovy názory.

Ten se ale zastavit nenechal a pokračoval dál. "Příští rok máme prezidentské volby. Musíme zvolit někoho jiného - a ne Putina. Pak bude všechno dobré," pokračoval politik.

Druhý moderátor pořadu Andrej Norkin mu na to konto řekl, že těmito slovy akorát udělal přesný opak - podpořil voliče, aby šli znovu volit současnou hlavu státu. Naděždin i přesto pokračoval ve své řeči a uvedl, že jestli Rusové chtějí znovu hrát hokej s Kanaďany, musí se správně rozhodnout. V tu chvíli již zjevně rozrušený moderátor ohlásil reklamní pauzu.

Politikova slova se v posledních dnech rozšířila po sociálních sítích i světových médiích. Ve čtvrteční analýze vývoje války na Ukrajině je komentovalo i britské ministerstvo obrany. Podle resortu se jednalo od začátku invaze pravděpodobně o první případ, kdy v Rusku někdo v prokremelském médiu vyzval k výměně Putina.

Soukromá stanice NTV, kde Naděždin svá slova pronesl, spadá pod tamní mediální společnost Gazprom-Media, která je odnoží plynárenského gigantu Gazprom s úzkými vazbami na Kreml.

S kritikou současného směřování Ruska vystupuje Naděždin na tamních kanálech často. V lednu například prohlásil, že válka je "katastrofální chybou" a podle něj se nyní Rusko nachází v "nesmyslné situaci, která ho vede do slepé uličky". V září loňského roku zase otevřeně zpochybnil šance Ruska vyhrát válku. Podle něj se již tehdy Rusové nacházeli v bodě, kdy musí pochopit, že "je zcela nemožné Ukrajinu porazit".

"Putina oklamali." V ruské televizi zněla drsná kritika, exposlance museli mírnit (12. 9. 2022)