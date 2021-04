Putin vyzval Rusy, ať se nechají očkovat. Nebezpečí přetrvává, varoval

Krajský soud v Brně ve středu uložil muži za loňskou vraždu příbuzné sekerou v obci na Vyškovsku trest 10,5 roku vězení. Muži hrozilo až 20 let vězení, k činu se ale v plném rozsahu doznal. Soud tak ani v tomto smyslu neprováděl žádné dokazování. Kromě trestu vězení soud muži uložil zaplatit odškodné dceři poškozené zhruba 700 000 korun. Rozsudek je pravomocný, žádná ze stran se proti němu neodvolala.

Muž příbuznou zavraždil loni 26. října vpodvečer, šlo o manželčinu babičku. Podle obžaloby příbuznou po předchozí rozepři napadl ve spíži a vstupních prostorách, kdy si z dílny k tomu účelu přinesl velkou sekeru. Ženu udeřil jednou do zadní části hlavy, poté co upadla, ještě do pravého ramene. "Bezprostřední příčinou smrti bylo rozsáhlé devastující zhmoždění mozkové tkáně," uvedla státní zástupkyně Eva Žďárská.