Vladimir Putin vede Rusko k zániku a měl by dobrovolně předat moc. Myslí si to třiaosmdesátiletý generálplukovník ve výslužbě Leonid Ivašov, který v minulosti zastával vysoké funkce v sovětské i ruské armádě. V rozhovoru pro projekt Perechvat Upravlenija přišel s varováním, že válka na Ukrajině rozkládá zemi zevnitř a k jejímu kolapsu by podle něj mohlo dojít už příští rok.
„Můj závěr je následující: v letech 2027 až 2028 přijde konec Ruska a jeho rozpad. Podobnou předpověď jsme vyslovili už dříve, tehdy jsme ale jako rok rozpadu označili rok 2029,“ prohlásil Ivašov v rozhovoru, na který upozornily například britský deník Express či běloruský nezávislý server Naša Niva.
Ruská televize odvysílala záběry, na nichž Putin sám řídí ruské SUV, aby odvezl svou bývalou učitelku Veru Gurevičovou na večeři do prezidentské rezidence po oslavách Dne vítězství.
Podle někdejšího protizápadního jestřába válka na Ukrajině neničí pouze ruskou armádu, ale postupně narušuje fungování celé společnosti. Ivašov upozornil na klesající důvěru ve státní instituce, morální úpadek a zhoršující se situaci v různých oblastech života.
„Putin měl pravdu ve chvíli, kdy před několika lety prohlásil, že všechno jde podle plánu a stanoveného harmonogramu. S tímto závěrem souhlasím. Všechno skutečně jde podle plánu, jenže ne podle toho ruského,“ poznamenal.
Putin by měl odstoupit, navrhuje generál
Ivašov se domnívá, že Rusko může zachránit pouze změna současného vedení. Vyzval proto k pokojnému státnímu převratu, který by zabránil krveprolití.
„Dnes potřebujeme pokojný státní převrat. Ne nějaké povstání - k tomu už máme nakročeno a bylo by děsivé. Potřebujeme spíše pokojné předání moci,“ soudí.
Ivašov se domnívá, že Putin a jeho okolí by si měli uvědomit, kam zemi vedou, a dobrovolně předat moc jiným politickým silám. Aby k tomu došlo pokojnou cestou, měli by podle něj stoupenci současného režimu dostat bezpečnostní záruky a možnost ponechat si část svého majetku.
Pro samotného Putina má generál dokonce konkrétní návrh: ruský prezident by měl dostat čestnou hodnost generalissima a poté odstoupit.
„Uspořádejte přehlídku a pak odejděte. Odstupte přímo během ní. Dobrovolně, pokojně a předejte moc. A pak přijde jiný režim. Lepší, nebo horší, ale bude jiný,“ navrhl Ivašov.
Generál zároveň varoval, že Putin by neměl podceňovat historické příklady vládců, kteří se zdáli být nedotknutelní, ale nakonec skončili na popravišti. „Totéž se stane i tady,“ varoval s odkazem na ruského prezidenta.
Na Krymu mizí ruské vlajky i proválečné symboly
Ivašov své názory opírá mimo jiné o vlastní pozorování z Ruskem okupovaného Krymu, kde se měl nacházet i v době natáčení rozhovoru. Tvrdí, že mezi obyvateli poloostrova slábne podpora války a lidé se stále více obávají jejích důsledků.
Jako jeden z příznaků změny nálad ve společnosti označil ubývající ruské vlajky a symboly v podobě písmene Z, kterými lidé po začátku invaze vyjadřovali podporu ruské armádě.
„Dříve byla tato písmena všude - na autobusech, autech i soukromých vozidlech. Teď už jsou i ruské vlajky k vidění méně často. Mluvím přitom výhradně o Krymu,“ uvedl s tím, že někteří lidé začali proválečné symboly na svých automobilech přelepovat nebo smývat.
Po zprávách o útoku na Krymský most z minulého týdne se prý Ivašovovi začali zároveň ozývat místní obyvatelé i známí z Moskvy kvůli obavám z výpadků v zásobování poloostrova.
Záběry a 3D rekonstrukce ukazují zřícení Krymského mostu po nočním útoku z minulého týdne.
„Většina místních má obavy, že nebude chleba, benzin ani potraviny. A já jim odpovídám: A co jste čekali? Nebude Rusko. Rusko nebude,“ dodal.
Generál varoval před válkou už v roce 2022
Slova třiaosmdesátiletého generálplukovníka jsou o to pozoruhodnější, že nejde o prozápadního liberálního opozičníka, nýbrž o někdejšího představitele sovětské vojenské elity.
Ivašov v dobách SSSR zastával vysoké funkce v aparátu ministerstva obrany a mezi lety 1996 až 2001 vedl hlavní správu mezinárodní vojenské spolupráce ruského ministerstva obrany. Je známý svými prosovětskými a nacionalistickými názory. V minulosti však kritizoval nejen Západ a NATO, ale také ruské vedení.
Proti Putinově politice vystoupil veřejně už v únoru 2022, krátce před zahájením plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Tehdy jako jeden z mála vysokých vojenských představitelů veřejně varoval před útokem na sousední zemi a vyzval ruského prezidenta k rezignaci. Upozorňoval už tehdy, že válka může ohrozit samotnou existenci Ruska jako státu.
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