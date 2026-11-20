Donald Trump po příletu do Číny dostal okázalé přivítání přímo od prezidenta Si Ťin-pchinga. Vladimira Putina na letišti čekal pouze sekretář a při společné fotce byl zdvořile postavený dál od středu. Záběry ze summitu APEC vyvolaly na internetu debatu o tom, jak si stojí ruský vůdce vedle svých protějšků.
Setkání Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga na summitu APEC v čínském Šen-čenu není druhou Jaltou, hlásí svorně světová média.
Deník Financial Times dokonce píše o „Putinově bludu“ – přesvědčení, že si zopakuje jednání po konci druhé světové války, kdy Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie zformalizovaly sféry vlivu velmocí nad Evropou.
Jak podotýká deník, současná situace v Číně ale Jaltu nijak nepřipomíná. „Ruský lídr nedrží jakoukoliv věrohodnou pozici moci – vojenské ani diplomatické – aby si mohl diktovat podmínky,“ vysvětluje panel editorů Financial Times.
Že se nejedná o setkání rovných, tvrdí i celá řada (často otevřeně pro-ukrajinských pozn. red.) influencerů a profilů na internetu. Ti již od včerejška šíří různé záběry ze summitu jako důkazy toho, že Si Ťin-pching ruského prezidenta záměrně „sráží“ prostřednictvím protokolu summitu.
„Vypadal jako vazal“
Prvním takový náznak měl přijít už po příletu lídrů do Šen-čenu. Zatímco Donalda Trumpa čínský prezident přivítal osobně a s honosnou parádou přímo pod schůdky Air Force One, na Vladimira Putina čekal sekretář Čínské komunistické strany Cchaj Čchi.
Jak spekuluje britský deník Daily Express, Cchaj Čchi měl být specificky vybrán, aby Putina nenápadně vizuálně „umenšil“. Čínský politik je totiž o celých 20 centimetrů vyšší než Vladimir Putin. „Putin vypadal jako vazal, kterému ukázali, ať si nevyskakuje,“ cituje list ukrajinského komentátora Antona Gerašenka.
Další moment se odehrál přímo před kamerami všech přítomných médií.
Lídři jedenadvaceti zemí APEC se shromáždili na společnou fotografii. Putin vyrazil směrem k čínskému prezidentu a jeho manželce a podal si s ním ruku. Si Ťin-pching mu následně beze slov ukázal, ať se zařadí dál od středu snímku, zatímco Donalda Trumpa nechal po svém pravém boku v samotném centru.
Mezi prezidentem Vietnamu a první dámou
Poslední online rozebíraný „ústrk“ měl nastat při formální večeři. V čele banketu měl zasedat Si Ťin-Pching po boku s Donaldem Trumpem.
Vladimir Putin ale, podobně jako na fotografii, skončil mnohem dál od středu. Posazený měl být, jak z místa potvrdila reportérka americké televize CNBC, několik míst vlevo od prezidenta Číny, mezi prezidentem Vietnamu Tô Lâmem a čínskou první dámou Peng Liyuan.