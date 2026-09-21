Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ míní expert. Bude mobilizace?

Ruské parlamentní volby potvrdily očekávaný scénář. Vládní strana Jednotné Rusko získala absolutní i ústavní většinu s 355 mandáty. V pořadu Spotlight to analyzoval Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj byl výsledek tohoto „kvazi-politického rituálu“ od začátku předem daný. Upozorňuje ale na některé pozoruhodné detaily – došlo například na historickou změnu.
„Jestli jedna věc nebyla překvapivá, tak to, že Jednotné Rusko bude mít ústavní většinu a že režim to prostě zařídí, protože má nad čísly absolutní kontrolu,“ prohlásil Havlíček.
Připomněl i Stalinovi připisovaný výrok, že nezáleží na hlasujících, ale na těch, kdo hlasy sčítají.
K hladkému výsledku pomohlo masivní nasazení elektronického hlasování. To podle analytika umožnilo snadnou manipulaci i nátlak na zaměstnance. „Člověk přijde do práce a je nahnán k elektronickému hlasování a šéf mu stojí za krkem,“ popsal praxi v ruských podnicích.
Ačkoliv režim dosáhl požadovaných čísel, v regionálních okruzích narážel na zájem o opoziční kandidáty. „Režim je nervózní. Posledních 10 až 12 měsíců mu ty věci prostě nevychází,“ upozornil Havlíček s poukazem na socioekonomické potíže i situaci na frontě.
Zároveň se ale po debatě s ruskými aktivisty či třeba právníky vymezuje proti pocitu, že „demokracie v Rusku skončila, už tam nikdo není“.
Oficiální vyhlášení nové mobilizace Havlíček neočekává, probíhat podle něj bude spíše skrytě.
„Systém je z hlediska právního zakotvení připravený, jsou zvýšeny limity na to, kolik lidí může pravidelně do armády vstupovat. Já jsem k velkým prohlášením skeptický. Spíš si myslím, že režim začne znova roztáčet kola, protože potřebuje dodatečné síly, aby dosáhl svých cílů na Ukrajině,“ vysvětlil Havlíček.
V čem měla pravdu a v čem se spletla ruská umělá inteligence? Jaké historické pravidlo fungující již od 90. let Kreml poprvé porušil? Jaký tlak vyvíjejí na režim ruské krajně pravicové kruhy a v jakém historickém cyklu Rusko obvykle rozpoutává nové války k mobilizaci společnosti? A proč podle analytika nebyly volby referendem o válce?
Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Celý díl si můžete pustit ve videu výše v textu nebo v oblíbených podcastových aplikacích.
O čem díl je?
Začátek- 01:58: Vítězství Jednotného Ruska, jeho očekávanosti a manipulaci s výsledky, zejména důraz na to, kdo sčítá hlasy a skutečná čísla účasti.
01:58 - 05:57: Analýza chyby ruské AI v předpovědi výsledků a vysvětlení, jak se manipuluje s hlasy v jednomandátových okruzích a prostřednictvím elektronického hlasování, včetně příkladu nuceného hlasování v pracovních dnech.
05:57 - 10:24: Odhad skutečné podpory Jednotného Ruska a diskuse o roli a marginalizaci opoziční strany Jabloko, která navzdory snahám Kremlu o vyřazení vygenerovala společenskou energii.
10:24 - 14:50: Reakce společnosti na manipulaci, prohlášení předsedy komunistů a diskuse o tom, zda dojde k protestům. Zmínka o novém kole represí a systémovém přepisování pravidel, kdy jsou vyřazováni i „systémoví“ kandidáti, což značí nervozitu režimu a dopady války.
14:50 - 18:58: K oznámení mobilizace nedojde, ale bude probíhat skrytě. Neúspěchy Ruska na Ukrajině, tlaku ultrapravicových kruhů a snaze režimu odvádět pozornost od domácích problémů eskalací.