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Zahraničí

Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ míní expert. Bude mobilizace?

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Havlíček

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ruské parlamentní volby potvrdily očekávaný scénář. Vládní strana Jednotné Rusko získala absolutní i ústavní většinu s 355 mandáty. V pořadu Spotlight to analyzoval Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj byl výsledek tohoto „kvazi-politického rituálu“ od začátku předem daný. Upozorňuje ale na některé pozoruhodné detaily – došlo například na historickou změnu.

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„Jestli jedna věc nebyla překvapivá, tak to, že Jednotné Rusko bude mít ústavní většinu a že režim to prostě zařídí, protože má nad čísly absolutní kontrolu,“ prohlásil Havlíček.

Připomněl i Stalinovi připisovaný výrok, že nezáleží na hlasujících, ale na těch, kdo hlasy sčítají.

K hladkému výsledku pomohlo masivní nasazení elektronického hlasování. To podle analytika umožnilo snadnou manipulaci i nátlak na zaměstnance. „Člověk přijde do práce a je nahnán k elektronickému hlasování a šéf mu stojí za krkem,“ popsal praxi v ruských podnicích.

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Ačkoliv režim dosáhl požadovaných čísel, v regionálních okruzích narážel na zájem o opoziční kandidáty. „Režim je nervózní. Posledních 10 až 12 měsíců mu ty věci prostě nevychází,“ upozornil Havlíček s poukazem na socioekonomické potíže i situaci na frontě.

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Zároveň se ale po debatě s ruskými aktivisty či třeba právníky vymezuje proti pocitu, že „demokracie v Rusku skončila, už tam nikdo není“.

Oficiální vyhlášení nové mobilizace Havlíček neočekává, probíhat podle něj bude spíše skrytě.

„Systém je z hlediska právního zakotvení připravený, jsou zvýšeny limity na to, kolik lidí může pravidelně do armády vstupovat. Já jsem k velkým prohlášením skeptický. Spíš si myslím, že režim začne znova roztáčet kola, protože potřebuje dodatečné síly, aby dosáhl svých cílů na Ukrajině,“ vysvětlil Havlíček.

Russian President Putin votes online in the parliamentary election in Moscow
Vladimir Putin volí v parlamentních volbách, 18. září 2026, v Moskvě. Foto: Reuters – Vyacheslav Prokofiev

V čem měla pravdu a v čem se spletla ruská umělá inteligence? Jaké historické pravidlo fungující již od 90. let Kreml poprvé porušil? Jaký tlak vyvíjejí na režim ruské krajně pravicové kruhy a v jakém historickém cyklu Rusko obvykle rozpoutává nové války k mobilizaci společnosti? A proč podle analytika nebyly volby referendem o válce?

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Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Celý díl si můžete pustit ve videu výše v textu nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

O čem díl je?

Začátek- 01:58: Vítězství Jednotného Ruska, jeho očekávanosti a manipulaci s výsledky, zejména důraz na to, kdo sčítá hlasy a skutečná čísla účasti.

01:58 - 05:57: Analýza chyby ruské AI v předpovědi výsledků a vysvětlení, jak se manipuluje s hlasy v jednomandátových okruzích a prostřednictvím elektronického hlasování, včetně příkladu nuceného hlasování v pracovních dnech.

05:57 - 10:24: Odhad skutečné podpory Jednotného Ruska a diskuse o roli a marginalizaci opoziční strany Jabloko, která navzdory snahám Kremlu o vyřazení vygenerovala společenskou energii.

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10:24 - 14:50: Reakce společnosti na manipulaci, prohlášení předsedy komunistů a diskuse o tom, zda dojde k protestům. Zmínka o novém kole represí a systémovém přepisování pravidel, kdy jsou vyřazováni i „systémoví“ kandidáti, což značí nervozitu režimu a dopady války.

14:50 - 18:58: K oznámení mobilizace nedojde, ale bude probíhat skrytě. Neúspěchy Ruska na Ukrajině, tlaku ultrapravicových kruhů a snaze režimu odvádět pozornost od domácích problémů eskalací.

Podívejte se, jak volby predikoval spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just:

Spotlight Aktuálně.cz – Jiří Just, spolupracovník redakce v Moskvě, 18. září 2026. | Video: Tým Spotlight
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