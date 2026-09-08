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Zahraničí

Putin tudy chtěl ovládnout Donbas. Teď ho utajená ukrajinská ofenziva vrhla zpět

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Už je to potvrzené – Ukrajina dosáhla největšího vítězství v tomto roce. V tichosti a za naprostého utajení zlikvidovala ruský výběžek u Lymanu, odvrátila hrozbu pro toto donbaské město a osvobodila 200 kilometrů čtverečních. Výrazně tím snížila nebezpečí pro poslední dvě velké aglomerace v Doněcké oblasti – Slovjansk a Kramatorsk. Ty jsou přitom hlavním válečným cílem Kremlu.

Ukrainian serviceman observes the sky for Russian drones in the frontline town of Druzhkivka
Ukrajinský voják pátrá po ruských dronech na frontové linii v Doněcké oblasti na Ukrajině (foto ze 30. srpna 2026)Foto: Reuters – Oleksandr Ratushniak
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Více než rok budovali Rusové za cenu velkých ztrát toto předmostí, teď o něj přišli. Ruský plán pro tuto fázi války přitom počítal s tím, že vytvořením kleští ze severu (přes Lyman) a z jihu zatlačí Ukrajince k řece Oskil a připraví si půdu pro útok na Slovjansk a Kramatorsk.

Obsazení těchto dvou posledních velkých měst v Doněcké oblasti je přitom hlavním cílem Vladimira Putina, protože by mu umožnilo oznámit „osvobození“ celého Donbasu. Nyní operace 3. armádního sboru Rusům kompletně zničila celou severní větev plánované ofenzivy a vrátila linii do stavu, kde byla před více než rokem.

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Nebyl to žádný „blitzkrieg“, ale pomalé a metodické vytlačování okupantů. Vše začalo už 22. května útokem mechanizovaného praporu 3. samostatné útočné brigády, podporované nejméně dvěma dalšími brigádami. Agresivním lokalizovaným rušením na několik hodin Ukrajinci „zaslepili“ běžné ruské průzkumné i úderné drony.  Rusové zůstali odkázáni jen na drony s optickým vláknem. První den zasáhli pět vozidel, ale ukrajinský postup nezastavili.

Operace se odehrávala v extrémně náročném terénu národního parku Svaté Hory. Ukrajinci využili hustý lesní porost a soustavu bažin k tomu, aby se po malých skupinách infiltrovali do týlu ruských opěrných bodů.

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Úspěch operace (zahájené na jaře a vrcholící na podzim) zásadně ovlivnil fakt, že společnost SpaceX a ukrajinské složky začaly masivně geolokovat a vypínat terminály Starlinku, které ruské jednotky do té doby používaly na přední linii ke spojení. Jakmile Rusové přišli o rychlé satelitní spojení, jejich schopnost reagovat na ukrajinské údery poklesla.

Ukrajinci zároveň vytvořili pětikilometrovou zónu smrti na přístupových cestách. Ty kvůli obtížnému terénu musely procházet přes několik málo uzlových bodů a mostů či přívozů přes řeku Žerebec. Ukrajinské dělostřelectvo s Himarsy tyto dočasné mosty a pontony opakovaně likvidovalo.

V lesním terénu spotřebuje bránící se pěchota obrovské množství munice a především pitné vody. Jakmile ukrajinské drony znemožnily denní zásobování, ruské předsunuté jednotky v zákopech zůstaly během několika dnů bez dostatku střeliva do těžkých zbraní i bez vody.

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Rusové se zpočátku pokoušeli zásobovat předsunuté pozice výhradně za tmy za použití malých terénních vozidel nebo pěšáků - nosičů. Ukrajinci odpověděli masivním nasazením dronů s termovizí.

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Jízda se zásobami do lymanského výběžku se pro ruské řidiče stala sebevražednou misí a ruské pozice v tomto výběžku se postupně se staly neudržitelnými. Rusové pomalu opouštěli pozice a stahovali se. Výsledek se plně projevil až počátkem září.

Informace o obklíčení velkých skupin ruských vojáků se ale nepotvrdily. Zdá se, že většina přeživších Rusů zvládla díky palebnému krytí a hustému terénu včas uniknout. Menší počty ruských vojáků ale stále zůstávají uvízlé za ukrajinskými liniemi, kde je obránci postupně likvidují.

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