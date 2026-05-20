Putin střídá Trumpa v Pekingu. Čínský prezident ho vítal "s vřelým potřesením rukou"

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba lídři následně zahájili jednání, píší tiskové agentury. Podle AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.
Si označil vztahy obou zemí za "neotřesitelné" a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.
Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Paláce lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše agentura AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.
Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským prezidentem se naposledy sešel loni v září v Pekingu. Si tehdy nazval Putina "starým přítelem" a Putin svého hostitele "drahým přítelem". Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.
Při lyžování na ledovci v Kanadě zahynul 38letý český občan, uvedla policie
Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách minulý týden zahynul 38letý český občan. Muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. S odvoláním na místní policii o tom v noci na středu napsal místní web townandcountrytoday.com.
"Hodně se teď bojí." Trenér české naděje popsal dopady traumatického případu
Na okruhu udělala obrovský výkonnostní skok. Ale málokdo ví, co se v české tenisové naději Nikole Bartůňkové ve skutečnosti odehrává. Její trenér Petr Vaníček popsal, jaké trauma si odnesla z dopingového případu, který jí na půl roku přerušil kariéru.
Američan s rizikem nákazy ebolou skončí na Bulovce. Je bez symptomů, ujišťuje ministr
Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem ebola. Bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.
Verdiho Requiem bylo zprvu pěkné fiasko. Dnes patří k nejdojemnějším, říká hvězdný dirigent Gatti
Jeden z nejžádanějších současných světových dirigentů Daniele Gatti uzavře letošní Pražské jaro s monumentálním Verdiho Requiem. Pod jeho taktovkou vystoupí hvězdně obsazené kvarteto sólistů s jeho domovskou Staatskapelle Dresden. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří o tom, co pro něj dílo znamená, jak vnímá svou roli dirigenta a objevuje i nečekanou českou stopu tohoto ikonického díla.
Riziková je Itálie. Autobazar vydal žebříček zemí podle kvality nabízených ojetin
Německo coby vzor všech ctností a Česko jako eldorádo podvodníků? Tohle prý už neplatí, alespoň pokud jde o auta z druhé ruky. Česká republika má u nabízených ojetin své specifické problémy, ale celkově si nevede špatně. Auta s minimem zjištěných závad se však nabízejí na severu Evropy.