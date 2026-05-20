Zahraničí

Putin střídá Trumpa v Pekingu. Čínský prezident ho vítal "s vřelým potřesením rukou"

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba lídři následně zahájili jednání, píší tiskové agentury. Podle AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.

Si označil vztahy obou zemí za "neotřesitelné" a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.

Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Paláce lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše agentura AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.

Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským prezidentem se naposledy sešel loni v září v Pekingu. Si tehdy nazval Putina "starým přítelem" a Putin svého hostitele "drahým přítelem". Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.

Ruská televize odvysílala záběry, na nichž Putin sám řídí ruské SUV, aby odvezl svou bývalou učitelku Veru Gurevičovouna na večeři do prezidentské rezidence po oslavách Dne vítězství | Video: kremlin.ru
Dirigent Daniele Gatti

Verdiho Requiem bylo zprvu pěkné fiasko. Dnes patří k nejdojemnějším, říká hvězdný dirigent Gatti

Jeden z nejžádanějších současných světových dirigentů Daniele Gatti uzavře letošní Pražské jaro s monumentálním Verdiho Requiem. Pod jeho taktovkou vystoupí hvězdně obsazené kvarteto sólistů s jeho domovskou Staatskapelle Dresden. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří o tom, co pro něj dílo znamená, jak vnímá svou roli dirigenta a objevuje i nečekanou českou stopu tohoto ikonického díla.

