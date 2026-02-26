Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Zahraničí

„Putin soupeře špatně odhaduje.“ Děsivá bilance ruského tažení, ztráty akcelerují

Rusko má oproti Ukrajině daleko větší ztráty za minimum získaného území

Eliška Novotná
Od počátku totální ruské invaze na Ukrajinu uběhly už čtyři roky a Rusko získalo jen minimální územní zisky – a to za cenu obrovských ztrát. Analýza ukazuje, že země přišla už o statisíce vojáků. Vladimir Putin přesto i nadále věří, že Ukrajinu vyčerpá, ale podle odborníků své soupeře stále podceňuje a posílá tak Rusy na smrt v čím dál větších počtech. 

Původně to měla být blesková operace trvající jen několik dní, ale stala se z ní vleklá a vyčerpávající válka. Invaze na Ukrajinu neprobíhá podle ruských představ a země za ni dnes platí obrovskou cenu, aniž by dosáhla významných úspěchů. Ukazuje to model kombinující odhady tajných služeb, data vládních úřadů i satelitní snímky, které má k dispozici týdeník The Economist. Výsledky naznačují, že Rusko přichází o mnohem více vojáků než Ukrajina, jeho postup se přitom téměř zastavil. 

Aktuální odhady totiž ukazují, že se ruské ztráty pohybují mezi 1,1 milionu až 1,4 milionu lidí. Z toho 230 tisíc až 430 tisíc vojáků je po smrti. V praxi to znamená, že přibližně každý 25. ruský muž ve věku od 18 do 49 let byl od začátku války buď zabit, nebo velmi těžce zraněn.

Naproti tomu Ukrajina má v absolutních číslech ztráty menší – odhadují se okolo 600 tisíc lidí (včetně 100 tisíc až 140 tisíc padlých) – ale pro její nižší populaci se stále jedná o citelnější ránu. Do statistik ale nejsou zahrnuty ztráty civilního obyvatelstva, čísla v tomto směru jsou totiž nepřesná.

Ukrajinské ztráty byly obecně nejvyšší zejména v začátcích konfliktu, nyní pociťuje větší ztráty protivník. Některé odhady dokonce uvádí, že Rusko nyní ztrácí zhruba tisíc vojáků denně. „Náš model ukazuje, že v uplynulém roce mohlo zemřít tolik lidí jako v prvních třech letech dohromady,“ uvádí The Economist. S tím, že Rusko ztrácí více mužů, než kolik jich stíhá nabírat do armády.

Cena za lidské životy je ale z pohledu získaného území mizivá. Za celý rok 2025 Rusko obsadilo pouze 0,83 procenta ukrajinského území. Od pádu Mariupolu v květnu 2022 se tak Rusům nepodařilo dobýt žádné další velké město. Místa jako Bachmut nebo Avdijivka se totiž proměnila v hromadu sutin dávno předtím, než nad nimi zavlála ruská vlajka. „Vladimir Putin stále doufá, že Ukrajině dojdou lidé a vybavení jako první. Svého soupeře ale stále špatně odhaduje,“ uzavírá analýza britského serveru.

