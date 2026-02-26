„Putin soupeře špatně odhaduje.“ Děsivá bilance ruského tažení, ztráty akcelerují

Od počátku totální ruské invaze na Ukrajinu uběhly už čtyři roky a Rusko získalo jen minimální územní zisky – a to za cenu obrovských ztrát. Analýza ukazuje, že země přišla už o statisíce vojáků. Vladimir Putin přesto i nadále věří, že Ukrajinu vyčerpá, ale podle odborníků své soupeře stále podceňuje a posílá tak Rusy na smrt v čím dál větších počtech.
Původně to měla být blesková operace trvající jen několik dní, ale stala se z ní vleklá a vyčerpávající válka. Invaze na Ukrajinu neprobíhá podle ruských představ a země za ni dnes platí obrovskou cenu, aniž by dosáhla významných úspěchů. Ukazuje to model kombinující odhady tajných služeb, data vládních úřadů i satelitní snímky, které má k dispozici týdeník The Economist. Výsledky naznačují, že Rusko přichází o mnohem více vojáků než Ukrajina, jeho postup se přitom téměř zastavil.
Aktuální odhady totiž ukazují, že se ruské ztráty pohybují mezi 1,1 milionu až 1,4 milionu lidí. Z toho 230 tisíc až 430 tisíc vojáků je po smrti. V praxi to znamená, že přibližně každý 25. ruský muž ve věku od 18 do 49 let byl od začátku války buď zabit, nebo velmi těžce zraněn.
Naproti tomu Ukrajina má v absolutních číslech ztráty menší – odhadují se okolo 600 tisíc lidí (včetně 100 tisíc až 140 tisíc padlých) – ale pro její nižší populaci se stále jedná o citelnější ránu. Do statistik ale nejsou zahrnuty ztráty civilního obyvatelstva, čísla v tomto směru jsou totiž nepřesná.
Ukrajinské ztráty byly obecně nejvyšší zejména v začátcích konfliktu, nyní pociťuje větší ztráty protivník. Některé odhady dokonce uvádí, že Rusko nyní ztrácí zhruba tisíc vojáků denně. „Náš model ukazuje, že v uplynulém roce mohlo zemřít tolik lidí jako v prvních třech letech dohromady,“ uvádí The Economist. S tím, že Rusko ztrácí více mužů, než kolik jich stíhá nabírat do armády.
Cena za lidské životy je ale z pohledu získaného území mizivá. Za celý rok 2025 Rusko obsadilo pouze 0,83 procenta ukrajinského území. Od pádu Mariupolu v květnu 2022 se tak Rusům nepodařilo dobýt žádné další velké město. Místa jako Bachmut nebo Avdijivka se totiž proměnila v hromadu sutin dávno předtím, než nad nimi zavlála ruská vlajka. „Vladimir Putin stále doufá, že Ukrajině dojdou lidé a vybavení jako první. Svého soupeře ale stále špatně odhaduje,“ uzavírá analýza britského serveru.