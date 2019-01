Putin slavil vánoce v chrámu, kde jej tajně pokřtili

Ruský prezident Vladimir Putin oslavil pravoslavné Vánoce v noci na dnešek petrohradském chrámu, kde byl pokřtěn. Chrám, původně určený jednomu z pluků carovy gardy, obdaroval ikonou, uvedla ruská média.

"Pro mne je to zvláštní kostel, protože mne tu pokřtili, asi šest týdnů po narození. Matka vyprávěla, že mne přinesla spolu se sousedkou pokřtít. Udělaly to potají před otcem, který byl členem komunistické strany a byl to takový přísný a důsledný člověk," svěřil se Putin podle internetového listu Gazeta.ru.

Hlavní bohoslužby země sloužil moskevský patriarcha Kirill v moskevské katedrále Krista Spasitele, kde mezi věřícími byl premiér Dmitrij Medveděv, poslanci a senátoři.

Kvůli vánočním bohoslužbám jezdily v Moskvě autobusy, trolejbusy a tramvaje na 165 linkách až do tří do rána, metro a příměstské vlaky do dvou. Kromě toho fungovaly běžné noční linky, poznamenala Gazeta.ru a dodala, že předpověď slibovala Moskvanům mrazivou noc s teplotou pod mínus patnáct stupňů Celsia, v okolí Moskvy dokonce dvacet stupňů pod nulou.

Vánoce jsou v Rusku především církevním svátkem. Po bolševické revoluci v říjnu 1917 byly Vánoce v zemi načas zakázány. V roce 1990 se tento den stal svátečním a o rok později dnem pracovního klidu. První ruský prezident Boris Jelcin v roce 1992 založil novodobou tradici účasti nejvyšších státních představitelů na vánočních bohoslužbách.