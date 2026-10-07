Putin slaví narozeniny, v Kyjevě přistál „dárek“ – nevybuchlý Iskander

Rusové v noci zasypali Ukrajinu raketami a drony. V Kyjevě po jednom z největších úderů zůstala mezi obytnými domy nevybuchlá balistická střela Iskander. Na místo vyrazili pyrotechnici, kteří musí přímo v zastavěné části města střelu zajistit a vyjmout z ní bojovou hlavici. Útok si vyžádal nejméně osm životů. Moskva tvrdí, že její hlavní cíle představoval ukrajinský vojenský průmysl.
Mezi obytnými domy v kyjevském Darnyckém okrese zůstala po ruském útoku nevybuchlá balistická střela Iskander 9M723. Leží přímo v zastavěné části ukrajinské metropole a představuje další nebezpečí i dlouho po skončení nočního útoku.
Podle agentury Reuters na místo dorazili pyrotechnici ukrajinské policie a Státní záchranné služby. Jejich práce patří k těm nejnebezpečnějším. Střelu musí zajistit, vyjmout z ní bojovou hlavici a následně ji přepravit k likvidaci.
Ruská salva zasypala Ukrajinu
Iskander v Kyjevě je jen jedním z pozůstatků mohutného ruského úderu, který přišel v noci na středu. Ruské síly podle ukrajinského letectva vyslaly proti Ukrajině 130 dronů a 48 střel s plochou dráhou letu, vedle nichž použily také balistické rakety. Ukrajinská protivzdušná obrana podle svých údajů sestřelila nebo zneškodnila 161 vzdušných cílů.
Útoky zasáhly několik oblastí země. V Kyjevě zemřeli dva lidé, další oběti hlásí například Pryluky v Černihivské oblasti a Kremenčuk v Poltavské oblasti. Celková bilance podle ukrajinských úřadů dosáhla nejméně osmi mrtvých a desítek zraněných.
Moskva mluví o zbrojovkách
Ruské ministerstvo obrany označilo noční operaci za „masivní úder“. Tvrdí, že jeho hlavním cílem byly objekty ukrajinského vojenského průmyslu. Podle Moskvy byly zasaženy také závody společnosti Fire Point, která vyrábí a skladuje ukrajinské střely s plochou dráhou letu Flamingo a drony středního a dlouhého doletu.
Útok přišel v den, kdy ruský prezident Vladimir Putin slaví 74. narozeniny. Moskva zároveň tvrdí, že zasahovala především vojenské a průmyslové objekty.
V Kyjevě a dalších městech ale po nočním útoku zůstaly poškozené také obytné budovy. A přímo mezi nimi teď leží nevybuchlá ruská balistická střela, se kterou se musí vypořádat ukrajinští pyrotechnici.