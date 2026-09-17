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Zahraničí

Už jednou to Putina hodně vyděsilo. Údery nepřítele ho přiměly k překvapivému přesunu

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Ruský prezident Vladimir Putin označil Valdajský klub, kterého se účastní už od založení roku 2004, za „jednu z nejuznávanějších mezinárodních platforem“ pro diskusi o globálních otázkách. Letos ale jeho tradiční kulisa mizí a Putin na poslední chvíli přesunul konferenci ze Soči do Moskvy. Podle obeznámených zdrojů tak učinil kvůli obavám z ukrajinských dronů.

Putinův vzkaz Evropanům z Valdaje: „Rusko chce zaútočit na NATO? Autosugesce je vážná věc"
Prezident Vladimir Putin. Ilustrační fotoFoto: Reuters
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Podle čtyř nejmenovaných zdrojů Putin přesunul svou vlajkovou konferenci zaměřenou na zahraniční politiku ze Soči na jihu Ruska do Moskvy. Důvodem jsou podle britského listu The Financial Times bezpečnostní obavy, ke změně došlo na poslední chvíli.

Podle zdrojů se tak Putin rozhodl vyslyšet naléhání prezidentské ochranné služby, která zajišťuje jeho bezpečnost.

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Valdajský klub je odborné fórum, které oficiálně řeší aktuální otázky mezinárodní politiky a ekonomiky. Podle některých zdrojů je však jeho neoficiálním cílem zlepšovat image Ruska ve světě.

Konání letošní konference klub oznámil v pondělí, o změně místa se však nezmínil a informace Financial Times nekomentoval. Nevyjádřil se ani mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

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Výkladní skříň ruské zahraniční politiky

Konference je čtyřdenní a uskuteční se na přelomu září a října. V Soči, letovisku u Černého moře, kde má Putin jednu ze svých rezidencí, se konala tradičně. Přibližně 120 účastníků se údajně o změně místa dozvědělo teprve minulý měsíc, poté co už dostali pozvánky do Soči.

Mezi hosty mají být vysoce postavení představitelé ruské vlády, mimo jiné ministr zahraničí Sergej Lavrov, hlavní představitel Ruska pro energetiku Alexandr Novak a Putinův hlavní ekonomický poradce Maxim Oreškin.

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Prezident tradičně poslední den konference absolvuje dlouhé setkání s účastníky, během něhož odpovídá na jejich otázky.

Podle britského listu je nečekané přesunutí nejnovějším signálem rostoucí hrozby, kterou představují ukrajinské útoky na velkou vzdálenost – a to téměř pět let od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

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Kreml se tak podle Financial Times stále více obává, že Putina mohou ohrozit ukrajinské drony schopné cílit na střední i dlouhé vzdálenosti.

Ukrajinské údery přitom zasáhly minulý pátek také rafinerii poblíž mezinárodního letiště v Soči. Kvůli útoku byly přerušeny lety a nad městem se objevil mohutný oblak černého kouře.

Sloup dýmu v Petrohradě

Podobné obrazy se objevily letos v červnu také během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Ukrajinské drony tehdy zasáhly ropný terminál a nad městem stoupal mohutný sloup černého kouře právě ve chvíli, kdy do města přijížděli účastníci ekonomického fóra.

Moskvu na rozdíl od Soči chrání rozsáhlý systém protivzdušné obrany, jehož úkolem je chránit ruské politické centrum a klíčovou infrastrukturu. Ani hlavní město však není před ukrajinskými drony nedotknutelné. Ukrajina v posledních letech opakovaně podnikla útoky na Moskvu a Moskevskou oblast.

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Mohlo by vás zajímat: Symbolické ponížení. Nad Petrohradem stoupá po úderech dým, Putin má přijet na fórum

Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Petrohradu. 3. června 2026. | Video: X/ZelenskyyUa
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