Putin se může sejít s Trumpem na summitu APEC v Číně, řekl Peskov

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl sejít se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na listopadovém summitu zemí Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin při jednání o ukončení války na Ukrajině na společné základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce (USA), 15. srpna 2025.Foto: REUTERS
"Teoreticky, je tam možné setkání se všemi účastníky tohoto summitu. K tomu se summity konají," řekl mluvčí Kremlu deníku Izvestija v odpovědi na otázku, zda se ruský prezident setká s Trumpem v rámci nadcházejícího summitu APEC.

Putin, který je na návštěvě Číny, potvrdil při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem připravenost účastnit se vrcholné schůzky v Šen-čenu. Zatím ale není jasné, zda se jí zúčastní také Trump, uvedla agentura DPA.

Putin se s Trumpem naposledy setkal v srpnu loňského roku na Aljašce. Opakovaně si také telefonovali v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, kde USA vystupují jako prostředník.

Trump byl minulý týden hostem v Pekingu, kde se setkal se Si Ťin-pchingem. Podle Bílého domu se obě strany dohodly na vzájemné podpoře při pořádání mezinárodních summitů. Trump bude v prosinci hostit summit G20, na který byli pozváni i Si a Putin. Není však jasné, zda Putin do USA odcestuje.

Preparations ahead of Victory Day parade in Moscow

Rusové hrozí Evropě tvrdou odvetou. Litevci museli do krytu

Na východním křídle Evropské unie a NATO v posledních dnech přibývá pádů dronů. Ve středu ráno litevská armáda vyhlásila poplach a obyvatelé se museli skrýt, jeden dron musel v úterý v Estonsku sestřelit letoun NATO. Spadlé drony patří Ukrajincům, kteří podél hranice s pobaltskými státy útočí na ruské přístavy. Na to hrozbami reagovali i vysocí ruští představitelé.

Ilustrační foto

Jak uvést iPhone do továrního nastavení?

Chystáš se prodat starý telefon, předat ho někomu z rodiny nebo tě štvou chyby, na které běžný restart nezabírá? Reset do továrního nastavení je v této chvíli nejlepším řešením. Celý proces je otázkou několika málo minut, stačí vědět, jak na to.

International Booker Prize 2026 Award Ceremony in London

Milostný příběh i postkoloniální román. Bookerovu cenu získala Jang Šuang-ci

Tchajwanská autorka Jang Šuang-ci a překladatelka Lin Kingová v úterý společně získaly prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu za román Tchajwanský cestopis (v angličtině Taiwan Travelogue). Dílo zasazené do období japonské okupace Tchaj-wanu ve 30. letech minulého století je prvním románem napsaným ve standardní čínštině, který toto ocenění získal. Informovala o tom agentura AFP.

Logo energetické skupiny ČEZ

ČEZ vydal první takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun

Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur (zhruba 18,25 miliardy korun). Získané peníze chce použít na financování projektů nebo svého dlouhodobého majetku. Výjimkou ovšem budou projekty a aktiva spojené s fosilními palivy, na které finance firma nepoužije. Dluhopisy budou splatné v roce 2034.

