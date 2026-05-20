Putin se může sejít s Trumpem na summitu APEC v Číně, řekl Peskov

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl sejít se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na listopadovém summitu zemí Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
"Teoreticky, je tam možné setkání se všemi účastníky tohoto summitu. K tomu se summity konají," řekl mluvčí Kremlu deníku Izvestija v odpovědi na otázku, zda se ruský prezident setká s Trumpem v rámci nadcházejícího summitu APEC.
Putin, který je na návštěvě Číny, potvrdil při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem připravenost účastnit se vrcholné schůzky v Šen-čenu. Zatím ale není jasné, zda se jí zúčastní také Trump, uvedla agentura DPA.
Putin se s Trumpem naposledy setkal v srpnu loňského roku na Aljašce. Opakovaně si také telefonovali v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, kde USA vystupují jako prostředník.
Trump byl minulý týden hostem v Pekingu, kde se setkal se Si Ťin-pchingem. Podle Bílého domu se obě strany dohodly na vzájemné podpoře při pořádání mezinárodních summitů. Trump bude v prosinci hostit summit G20, na který byli pozváni i Si a Putin. Není však jasné, zda Putin do USA odcestuje.
