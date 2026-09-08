Září a říjen budou klíčové. Blíží se nová jednání: Zelenskyj řekl, kdo koho potřebuje

Vladimir Putin podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dobře ví, že Donalda Trumpa potřebuje. Moskva by proto podle něj před nadcházejícími americkými volbami do Kongresu mohla být ochotnější přistoupit na určité kompromisy, které by pak Trump mohl voličům prezentovat jako svůj diplomatický úspěch.
Zelenskyj své hodnocení předložil v pondělním rozhovoru pro server Axios.
Na otázku, zda by Putin mohl chtít Trumpovi dopřát předvolební diplomatické vítězství, Zelenskyj odpověděl jednoznačným „ano“. Dodal, že podle jeho názoru „Putin Trumpa potřebuje“, a proto ho nebude chtít zbytečně popudit.
Ukrajinský prezident zároveň připustil, že by Trumpova administrativa mohla na Moskvu vyvinout tlak, aby konflikt před zimou zmírnila.
Druhým dechem však dodal, že neočekává, že by se Moskva jednoduše vzdala svých požadavků. „Rusko skutečně věří, že mu letošní zima může pomoci nás zlomit,“ dodal.
Kyjev se obává především opakování loňského scénáře, kdy Rusko masivními útoky na energetickou infrastrukturu usilovalo o to, aby Ukrajinu přimělo k ústupkům.
Zelenskyj ale trvá na tom, že Ukrajina už prostor pro další ústupky vyčerpala a případná mírová dohoda by musela zahrnovat pevné bezpečnostní záruky a ekonomickou podporu.
Putin naopak nadále požaduje, aby Ukrajina ještě před jakýmkoliv kompromisem ohledně frontové linie přenechala Rusku zbytek Doněcké a Luhanské oblasti.
Jednání přinesla „podstatný pokrok“
Zelenského výroky zazněly krátce po víkendových jednáních amerických zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými i ukrajinskými představiteli.
Američtí emisaři nejprve v sobotu jednali v Moskvě s Putinem. O den později se přesunuli do Kyjeva, kde se setkali se Zelenským. Následně hovořili o „podstatném pokroku“ a možnosti pokračovat v třístranných rozhovorech mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Ani Moskva obnovení tohoto formátu zcela neodmítla.
Zelenskyj zároveň dodal, že současná jednání se netýkají pouze příměří samotného, ale také konkrétních kroků, které by před zimou měly přispět ke zmírnění napětí.
„Jsou tu nápady kolem energetických zařízení, dodávek obilí, elektráren, ropy a plynu,“ uvedl. Spojené státy navíc mají pro Ukrajinu připravovat zvláštní balíček zimní pomoci, který nemá zahrnovat pouze vojenskou podporu.
Září a říjen mají být klíčové
Ukrajina podle ukrajinského prezidenta hodlá využít zejména září a říjen k obnovení diplomatického tlaku. Šéf jeho kanceláře Kyrylo Budanov už dříve naznačil, že nová jednání by mohla nabrat na intenzitě koncem září, tedy několik dní po ruských parlamentních volbách a několik týdnů před volbami ve Spojených státech.
Jako možné místo dalších schůzek Zelenskyj zmínil nadcházející Valné shromáždění OSN v New Yorku, kde by se mohli američtí a ukrajinští představitelé znovu sejít.
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