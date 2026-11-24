Jejich ničivá síla je až 370krát větší než u atomové bomby svržené na Hirošimu. Jediná raketa může nést deset až patnáct jaderných hlavic. A s doletem až 18 tisíc kilometrů dokáže zasáhnout cíle prakticky kdekoliv na světě. Rusko začíná zařazovat do služby mezikontinentální rakety RS-28 Sarmat, na Západě označované jako Satan II.
Podle analýzy britského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) satelitní snímky naznačují, že Rusko rozmisťuje rakety do odpalovacích sil na Sibiři.
Snímky ze 6. června 2026 zachytily nejméně šest vojenských vozidel u otevřeného odpalovacího sila u 62. raketové divize poblíž města Užur v Krasnojarském kraji. Mezi nimi zobrazují také specializované zařízení určené k přepravě a instalaci jednotlivých částí rakety.
Analytici upozorňují, že poloha přepravního zařízení a odstraněný ochranný kryt naznačují, že jedna z částí rakety již mohla být do sila umístěna. Přítomnost jeřábu navíc může souviset s instalací bojové části.
Snímky tak představují důležitý důkaz příprav na nasazení rakety, její bojovou pohotovost však jednoznačně nepotvrzují.
Satan nahrazuje Vojvodu
RS-28 Sarmat, známá také pod západním označením SS-X-29 či přezdívkou Satan II, má nahradit stárnoucí sovětské mezikontinentální rakety RS-20V Vojvoda a UR-100N. Jejich životnost přitom Rusko prodloužilo o více než dvacet let, což podle IISS vyvolává otázky ohledně jejich spolehlivosti.
Modernizace arzenálu měla původně proběhnout již před několika lety, vývoj Sarmatu však provázely opakované technické problémy a odklady. První úspěšný letový test proběhl až v dubnu 2022, následovalo však několik neúspěchů.
V září 2024 raketa pravděpodobně explodovala přímo v odpalovacím silu na kosmodromu Pleseck, přičemž rozsáhlá exploze zničila část odpalovací infrastruktury. Další neúspěšný test následoval v listopadu 2025, kdy se raketa sice dostala ze sila, ale krátce po startu ztratila stabilitu a zřítila se.
Druhý úspěšný letový test se uskutečnil až 12. května 2026. Velitel ruských strategických raketových sil generál Sergej Karakajev následně prezidentu Vladimiru Putinovi oznámil, že jeho výsledky umožní zařadit první raketový pluk vybavený Sarmaty do bojové pohotovosti do konce letošního roku.
Podle IISS se tak Rusko pravděpodobně rozhodlo zahájit zavádění raket navzdory omezenému počtu úspěšných testů. Důvodem může být především rostoucí stáří a nespolehlivost dosavadních mezikontinentálních raket.
Obr mezi raketami
Sarmat patří mezi nejtěžší mezikontinentální balistické rakety na světě. Měří přibližně 35 metrů, její startovní hmotnost přesahuje 200 tun a podle dostupných odhadů může přepravovat bojový náklad o hmotnosti až 10 tun.
Na rozdíl od moderních raket využívajících tuhé palivo používá Sarmat skladovatelné kapalné pohonné látky. Ty umožňují dlouhodobé uchovávání rakety v připraveném stavu, zároveň však mohou postupně způsobovat korozi některých součástí a komplikovat údržbu.
Největší předností systému je jeho vysoká nosnost. Podle odhadů může nést přibližně 10 až 15 samostatně naváděných jaderných hlavic, které dokážou zasáhnout rozdílné cíle. Některé odborné analýzy počítají s variantou deseti hlavic o síle přibližně 550 kilotun TNT na každou z nich.
Pokud by raketa nesla deset takových hlavic, jejich souhrnná výbušná síla by dosahovala 5,5 megatuny TNT, tedy přibližně 370násobku energie atomové bomby svržené na Hirošimu. Skutečný počet, výkon a konfigurace hlavic určených pro operační Sarmaty však nejsou veřejně potvrzeny.
Díky odhadovanému doletu až 18 tisíc kilometrů může Sarmat zasahovat cíle na území Spojených států i při využití netradičních letových tras. Podle IISS by mohla využívat také jižní polární trasu, která představuje další komplikaci pro americké systémy včasného varování a protiraketové obrany.
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