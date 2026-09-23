Putin rozjel „krvavý marketing“. Je jen jedna věc, které se bojí, prozradil Zelenskyj

Ruský prezident Putin potřebuje především „prodat“ své veřejnosti nějaké úspěchy, zhodnotil pět let agrese jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj před novináři v New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN. K tomu šéf Kremlu podle něj využívá i hybridní válku, což označil za součást „krvavého marketingu“. Podle Zelenského nelze vyloučit ani ruský útok na další evropské země.
Ukrajinský prezident po úterním setkání s Trumpem novinářům řekl, že Putin se bojí pouze jedné věci – a tou jsou samotní občané Ruska. Podle Zelenského je právě kvůli tomu ruský prezident pod rostoucím tlakem, protože své společnosti musí po téměř pěti letech od začátku ruské invaze na Ukrajinu ukázat nějaké úspěchy.
„Nejde o nás, o Američany ani o Ukrajince. On nerespektuje nikoho,“ řekl Zelenskyj o Putinovi.
„Jeho hlavním problémem je ruský lid, jeho vlastní společnost a s tím spojený tlak. On se bojí pouze vlastního národa. Když máte milion lidí na bojišti, na území jiné země, kteří umírají – 32 tisíc, 33 tisíc měsíčně –, jak pak můžete vysvětlit, k čemu to všechno je, pokud nemáte žádná vítězství?“ dodal ukrajinský prezident například podle serveru Ukrajinská pravda.
Exkluzivně pro americký list The Wall Street Journal Zelenskyj následně uvedl, že Rusko získalo jen velmi malé územní zisky, přesto Putin „musí něco prodat ruské společnosti“. K tomu podle něj využívá i hybridní válku proti dalším zemím, což označil za součást „krvavého marketingu“.
Útok na NATO?
Podle Zelenského se proto Putin snaží rozbít jednotu mezi evropskými zeměmi nebo mezi Evropou a Spojenými státy, aby omezil podporu Ukrajině a zvýšil na ni tlak. Ukrajinský prezident dodal, že kvůli tomu nelze vyloučit ani ruský útok na další evropské země.
Putin podle něj potřebuje vítězství a Zelenskyj vyjádřil obavu, že by kvůli tomu mohl zaútočit na člena Severoatlantické aliance, aby ukázal, že NATO nemá dostatečnou sílu.
Putin podle něj také chce „rozdělit evropské společnosti tím, že se lidé začnou bát. To je to, co nyní dělá – drony útočí na Moldavsko, Rumunsko, překračují hranice Polska, zasahují letiště v Německu a země na severu Evropy. Takže v tom bude pokračovat.“ Dodal, že riziko pro další země sousedící s Ruskem nebo Běloruskem je velmi vysoké.
„Co by měly udělat? Reagovat. Vždy reagovat. (…) Pokud Rusům neodpovíte, půjdou dál,“ uvedl Zelenskyj na adresu evropských zemí. Podle něj totiž Rusko „rozumí pouze síle“.
Čínská podpora a energetická válka
Ukrajinský prezident také ostře obvinil Čínu z poskytování blíže nespecifikovaných technologií Rusku. Naznačil, že Peking Rusku předává know-how v oblasti komunikace podobné americkému satelitnímu systému Starlink – ten je přitom pro ukrajinské jednotky klíčovou technologií.
Podle Zelenského se Čína zapojuje do války také proto, aby si na Ukrajině otestovala schopnosti, které by mohla v budoucnu využít sama. Podobně podle něj Severní Korea vyslala své vojáky bojovat na straně Ruska, aby získali zkušenosti. „Kde je využijí?“ položil pak Zelenskyj řečnickou otázku americkým novinářům.
Ukrajinský prezident se vyjádřil i k energetické válce. Ta se v posledních dnech dostává do popředí, mimo jiné kvůli rostoucím cenám a Trumpovým výzvám, aby Kyjev přestal útočit na ruské rafinerie.
Ukrajinské útoky drony na rafinerie hluboko na ruském území přispěly k neklidu na světových energetických trzích. Zelenskyj uvedl, že ukrajinské síly zničily 45 procent ruské rafinérské kapacity.
Ukrajinský prezident nicméně řekl, že Trump při jednání v New Yorku ceny energií nezmínil. Není však podle něj žádným tajemstvím, že na něj americká administrativa v této otázce vyvíjí tlak, napsal The Wall Street Journal.
V rozhovoru Zelenskyj dále uvedl, že Putin podle něj reaguje pouze na sílu a že útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu proto vyžadují odpověď. „Naše životy jsou důležitější než cena energií,“ řekl Zelenskyj.
Za značnou část růstu cen pak podle jeho názoru může situace kolem Hormuzského průlivu. Doprava v průlivu, kterým dříve procházelo přibližně 25 procent světového námořního obchodu s ropou, čelí problémům kvůli válce mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu.
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