Putin rozjel jaderné manévry. USA krátce nato odpálily novou balistickou raketu

Rusko přesouvá své jaderné hlavice a nacvičuje jejich odpálení. Spojené státy mezitím vysílají do vzduchu raketu Minuteman III. Obě mocnosti tvrdí, že jde o rutinní testy. Ve světě ale znovu sílí pocit, že se vrací jazyk studené války.
Zatímco nekonečně dlouhá válka na Ukrajině dál zvyšuje napětí mezi Moskvou a Západem, Rusko i Spojené státy během několika hodin představily světu sílu svých jaderných arzenálů.
Moskva zveřejnila ve čtvrtek záběry z rozsáhlého třídenního cvičení, při němž vojáci převáželi jaderné hlavice k mobilním raketovým systémům Iskander-M, nakládali je a přesouvali na odpalovací pozice. Ministerstvo obrany uvedlo, že armáda nacvičovala dosažení „nejvyšší úrovně bojové pohotovosti pro použití jaderných zbraní“.
Do manévrů na území Ruska a Běloruska se podle Kremlu zapojilo 64 tisíc vojáků, stovky odpalovacích zařízení, desítky lodí, letadel i ponorek. Součástí cvičení je také nácvik použití taktických jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku.
Právě rakety Iskander-M patří mezi zbraně, kterými Rusko během války opakovaně připomíná svou jadernou sílu. S doletem až 500 kilometrů mohou nést klasické i jaderné hlavice a z Kaliningradu nebo Běloruska zasahují nejen Ukrajinu, ale i část států NATO.
Současně Moskva dál zostřuje slovník. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov varoval, že riziko přímého střetu mezi Ruskem a NATO roste a následky by mohly být katastrofální.
Jen krátce poté přišla zpráva z druhé strany světa. Americké letectvo oznámilo úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Minuteman III, která odstartovala ze základny Vandenberg v Kalifornii.
Washington zdůrazňuje, že šlo o dlouho plánovaný a rutinní test nesouvisející s aktuálním děním. Vzkaz ale zůstává stejný, americký jaderný arzenál je připravený. Minuteman III je dnes jedinou pozemní mezikontinentální raketou s jadernou hlavicí v americké výzbroji. Spojené státy jich mají rozmístěno více než 400.
Ve chvíli, kdy Rusko mluví o existenčním střetu se Západem a NATO otevřeně debatuje o možné dlouhodobé konfrontaci s Moskvou, působí podobné demonstrace síly mnohem nebezpečněji než dřív.