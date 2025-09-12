Nynější profesor strategie a bezpečnosti na univerzitě v Exeteru tvrdí, že by Severoatlantická aliance měla po porušení polského vzdušného prostoru ruskými drony posílit svou obranu na východě. Podle Shea chce Vladimir Putin zajít co nejdál.
"Je jen otázkou času, než jedna z těchto střel nebo dronů dopadne na supermarket v Estonsku nebo Rumunsku nebo na obytnou budovu a potenciálně zabije desítky a desítky lidí," řekl agentuře AP Shea .
Kremelského vůdce také povzbudila rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Ukrajiny. "Podle Trumpa musí Ukrajinci nakupovat zbraně z USA přes Evropu. Musí být nové, nikoli ze zásob. Putin tak cítí příležitost pokračovat v agresi, než dorazí čerstvě vyrobené americké zbraně," varuje Shea.
Analytik vyzval NATO, aby útoky na Polsko bralo jako včasné varování, které donutí Alianci k umístění více prostředků protivzdušné obrany do východní Evropy. "Pokud jde ale o pomoc Ukrajině, mohlo by to být nepříjemné rozhodnutí," upozorňuje Shea.
"Nechceme začít válku s Ruskem, jsme obranná aliance, ale je jasné, že máme co do činění s hráčem pokeru, který je ochoten zvyšovat sázky, a my musíme zlepšit naši hru," dodává k Putinovým krokům Shea.