Zahraničí

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 42 minutami
NATO musí zlepšit svoji hru, aby dokázalo držet krok s velkým hráčem pokeru Vladimirem Putinem. Podle britského analytika Jamieho Shea, který do roku 2018 pracoval jako náměstek generálního tajemníka NATO pro nově vznikající bezpečnostní výzvy, je jen otázkou času, kdy ruské rakety nebo drony spadnou na obydlené části zemí NATO.
"Je otázkou času, než jedna z těchto střel nebo dronů dopadne na supermarket v Estonsku nebo Rumunsku," tvrdí o ruských útocích na NATO analytik. | Video: Asociated Press

Nynější profesor strategie a bezpečnosti na univerzitě v Exeteru tvrdí, že by Severoatlantická aliance měla po porušení polského vzdušného prostoru ruskými drony posílit svou obranu na východě. Podle Shea chce Vladimir Putin zajít co nejdál.

"Je jen otázkou času, než jedna z těchto střel nebo dronů dopadne na supermarket v Estonsku nebo Rumunsku nebo na obytnou budovu a potenciálně zabije desítky a desítky lidí," řekl agentuře AP Shea .

Související

Český generál předpověděl ruský útok už před pár dny. Jde o scénář, jak zničit NATO

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

Kremelského vůdce také povzbudila rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Ukrajiny. "Podle Trumpa musí Ukrajinci nakupovat zbraně z USA přes Evropu. Musí být nové, nikoli ze zásob. Putin tak cítí příležitost pokračovat v agresi, než dorazí čerstvě vyrobené americké zbraně," varuje Shea.

Analytik vyzval NATO, aby útoky na Polsko bralo jako včasné varování, které donutí Alianci k umístění více prostředků protivzdušné obrany do východní Evropy. "Pokud jde ale o pomoc Ukrajině, mohlo by to být nepříjemné rozhodnutí," upozorňuje Shea.

"Nechceme začít válku s Ruskem, jsme obranná aliance, ale je jasné, že máme co do činění s hráčem pokeru, který je ochoten zvyšovat sázky, a my musíme zlepšit naši hru," dodává k Putinovým krokům Shea.

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO. (Celý článek s videem zde)

Polsko sestřelilo několik ruských dronů nad svým územím, jako první členská země NATO | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

Rakev v Air Force 2. Vdovu s křížkem vedla žena viceprezidenta, Vance truchlí

Rakev v Air Force 2. Vdovu s křížkem vedla žena viceprezidenta, Vance truchlí
12 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko Polsko Vladimir Putin NATO dron titulky

Právě se děje

před 4 minutami
Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Jaký detail rozhodl o Kirkově smrti? To analyzuje bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Aktualizováno před 15 minutami
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

ŽIVĚ
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 41 minutami
Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Útočník T. J. Oshie vzpomínal na to, co se dělo poté, co nevídaným představením rozhodl utkání na olympiádě v Soči.
před 42 minutami
Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert
0:57

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert

"NATO musí zlepšit svoji hru, aby dokázalo držet krok s velkým hráčem pokeru," říká profesor strategie a bezpečnosti na univerzitě v Exeteru.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

Za stopy vedoucí k dopadení muže, který ve středu smrtelně postřelil Kirka do krku během akce na univerzitě v Utahu, nabídla FBI sto tisíc dolarů.
před 1 hodinou
KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?
Infografika

KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?

Letos uplyne 40 let od premiéry hry Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Vyznáte se i v jiných hrách slavného vídeňského rodáka s duší Čecha?
před 1 hodinou
Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Snímek vypráví příběh manažera na pokraji vyhoření, který na prosbu svého nemocného otce dočasně převezme vedení chátrajícího dětského tábora.
Další zprávy