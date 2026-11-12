Putin předložil Američanům nový návrh. Chce zopakovat scénář, který už jednou vyšel

Ruský prezident Vladimir Putin při čtvrtečním setkání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě navrhl uspořádat humanitární misi v ukrajinské Kosťantynivce. Podobný postup se koncem října uplatnil v Oleškách v Chersonské oblasti, kde lokální příměří umožnilo evakuaci části obyvatel z Ruskem okupovaného města a dopravení humanitární pomoci.
Putin o návrhu hovořil během setkání v Kremlu, kde s americkým emisary jednal o možnostech ukončení války na Ukrajině. Podle ruské státní agentury TASS chce Moskva na ukrajinském území dosáhnout „trvalého a dlouhodobého míru“.
Jako příklad možné humanitární spolupráce uvedl Putin operaci v Oleškách na okupovaném levém břehu Dněpru, kde nedávné lokální příměří umožnilo evakuaci části obyvatel a dopravení humanitární pomoci do města. Putin tuto akci označil za úspěšnou a navrhl podobný postup také pro Kosťantynivku.
Putin rovněž před novináři tvrdil, že ruská armáda má Kosťantynivku pod kontrolou a že Moskva je připravena zaručit bezpečnost případné humanitární mise ve městě, přičemž na odminování jeho okolí by podle něj potřebovala pět dní.
Pokud však Kyjev považuje město za území pod ukrajinskou kontrolou, měl by podle Putina zajistit bezpečnost mise ze své strany. Deník Kyiv Post připomíná, že Putinovo tvrzení o ruské kontrole nad Kosťantynivkou však nebylo nezávisle ověřeno - Moskva ohlásila její dobytí letos v červenci, Ukrajina to následně popřela.
Putin při setkání také poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi za zprostředkování kontaktů mezi Moskvou a Kyjevem. Americké vyslance požádal, aby jeho poděkování vyřídili také první dámě Melanii Trumpové, a to za její roli při řešení toho, co označil za humanitární problém v Oleškách.
„Jakékoli zahraniční jednotky jsou legitimní cíle“
Vedle humanitární mise se Putin s americkými vyslanci vyjádřil také k možnému budoucímu bezpečnostnímu uspořádání Ukrajiny. Znovu odmítl přítomnost zahraničních jednotek na jejím území a varoval, že by se staly cílem ruské armády.
„Rusko dlouhodobě vystupuje proti přítomnosti zahraničních vojsk na Ukrajině. Jakékoli zahraniční jednotky, které tam budou rozmístěny, budou ruské ozbrojené síly považovat za legitimní cíle,“ prohlásil ruský prezident. Moskva podle něj nikdy neodmítala dialog s evropskými zeměmi. Za přerušení vzájemných kontaktů naopak obvinil Evropany.
Witkoff míří za Zelenským
Americký vyslanec Steve Witkoff označil připravovanou výměnu válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou za důkaz pokroku na cestě k možnému mírovému urovnání konfliktu. Výsledky čtvrtečního jednání s Putinem podle svých slov předá ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, za kterým by měl zamířit ještě ve čtvrtek.
Witkoff také uvedl, že evropské země byly o kontaktech mezi Moskvou a Washingtonem v Abú Dhabí průběžně informovány, přestože se samotných jednání přímo neúčastnily.
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