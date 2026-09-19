„Svatý vojevůdce“ dorazil na Ukrajinu. Putin uvěřil v sílu velmi vzácné relikvie

Do války na Ukrajině míří neobvyklá posila. Ruská pravoslavná církev poslala vojákům fragment pravé ruky středověkého knížete Dmitrije Donského. Muže, který zemřel před 637 lety a proslul vítězstvím nad mongolskou Zlatou hordou. Relikvie má podle církve vojáky „duchovně posílit“ a pomoci jim zvítězit.
Příběh začal letos v létě v samotném srdci Moskvy. Při restaurátorských pracích v Archandělské katedrále v areálu Kremlu byl otevřen sarkofág velkoknížete Dmitrije Donského, který zemřel v roce 1389. Jeho pozůstatky si v srpnu osobně prohlédl Vladimir Putin.
Ruský prezident nález označil za „naprosto unikátní a úžasný objev“, který podle něj posiluje základy ruských dějin. Odborníci podle ruských zdrojů označili ostatky za mimořádně zachovalé.
Pak přišel krok, který spojil středověkou historii se současnou válkou. Ruská pravoslavná církev oddělila část Donského pravé ruky. Té, kterou měl podle tradice držet meč v bitvě na Kulikovském poli v roce 1380.
Relikvie na Ukrajině
Relikvie nejprve dorazila k památníku Savur-Mohyla v Ruskem okupované části Doněcké oblasti. Modlili se tam za ni pravoslavní duchovní společně se zástupci ruské armády. Poté byla převezena k jednotkám takzvané Západní skupiny sil, která bojuje na kupjanské a lymanovské ose.
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry, na nichž vojáci relikviář líbají. Kněží jim při tom říkají, že „Bůh je s námi“, „pravda je na naší straně“ a že víra činí člověka „neporazitelným“.
„Svatý velitel se dnes vydává na místo, kde se rozhoduje o osudu vlasti, aby se neviditelně postavil do bojových řad s našimi obránci,“ uvedla ruská pravoslavná církev.
Středověký vojevůdce v moderní válce
Dmitrij Donskoj je v ruských dějinách významnou postavou a ruští nacionalisté ho uctívají především jako vítěze nad mongolskou Zlatou hordou. Ruská pravoslavná církev ho v roce 1988 prohlásila za svatého a dnes ho označuje za „svatého vojevůdce“.
Jeho fragment má nyní podle církve symbolicky stát po boku současných ruských vojáků. Metropolita Vladimir Doněcký a Mariupolský dosazený Ruskem uvedl, že přítomnost ostatků pomůže vojákům i civilistům „mobilizovat síly“ a zajistit vítězství nad nepřítelem.
Relikvie se na frontu dostala v době bojů v okolí Lymanu. Podle analytiků OSINT a ruských proválečných blogerů ukrajinské síly severně od města odřízly ruský výběžek a získaly zpět více než 200 kilometrů čtverečních území.
Cesta ostatků je dalším výrazným projevem podpory ruské pravoslavné církve Kremlu. Od začátku ruské invaze v únoru 2022 se její představitelé do válečného úsilí výrazně zapojují. Církev vysílá kněží k vojenským jednotkám i na okupovaná území a kostely po celém Rusku dostaly pokyn modlit se za vítězství.
Donského relikvie tak nyní putuje mezi vojáky jako symbol dávného vítězství nad nepřítelem. Zda má 637 let starý fragment kosti jakýkoli skutečný vliv na náladu nebo bojovou schopnost mužů v ruských řadách, ale otevřeně zdroje neříkají.