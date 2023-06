Putin pod tlakem. Ukrajinci útočí na východě i jihu, k Belgorodu pronikají partyzáni

Zatímco ukrajinská armáda od neděle útočí s obrněnou technikou v Doněcké a Záporožské oblasti, Rusové bojují mezi sebou. Partyzáni získávají stále větší půdu pod nohama v ruské Belgorodské oblasti a šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin obviňuje ruskou armádu, že po jeho vojácích záměrně střílela.

Z Ukrajiny do Belgorodské oblasti pronikají jednotky ruských partyzánů, kteří si říkají Legie Svoboda Rusku a Ruský dobrovolnický sbor. Obsadili několik vesnic v příhraniční oblasti a podle aktuálních zpráv se jejich konvoj objevil v pondělí ve vesnici Novaja Tavolžanka, která leží asi čtyři kilometry od hranice.

Moskva tvrdí, že do těchto míst poslala armádu, která zasahuje, ale jeden z místních obyvatel řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajem deníku Wall Street Journal, že žádné ruské vojáky ani pohraničníky široko daleko nevidí.

Partyzáni zajali dvanáct ruských pohraničníků a vyzvali guvernéra Belgorodské oblasti Vjačeslala Gladkova k vyjednávání. Ten nejdříve oznámil, že se s bojovníky sejde, ale schůzka se nakonec neuskutečnila. Ruští ozbrojenci proto odvezli zajatce na Ukrajinu s tím, že budou vyměněni v rusko-ukrajinské výměně.

"V noci naše drony zničily dva tanky, jeden obrněný transportér a jedno obrněné průzkumné vozidlo v okrese Šebekino," uvedla partyzánská Legie Svoboda Rusku na sociální síti Telegram.

Naštvaný Prigožin

Někteří vojenští analytici spatřují v pronikání ruských rebelů přes hranici součást ukrajinské taktiky, v níž jde o vázání ruských sil a oslabení obranných pozic v místech, které chce Ukrajina osvobodit z ruské okupace.

Experti z washingtonského Institutu pro studium války ve své analýze napsali, že výpady přes hranici Rusy dokonale zaskočili a v Kremlu zjevně zatím nevědí, jak reagovat. "Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko uvedl, že výpady nutí ruskou armádu přesunout části ruských jednotek do Belgorodské oblasti, ale zatím nemůžeme potvrdit, že se tak děje," sdělil institut.

Mapa postupu ruských partyzánů k vesnicím v Belgorodské oblasti:

Po svém reagoval na rychlý vývoj událostí v Belgorodské oblasti šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Kritizoval ruskou armádu, že na útoky z ukrajinské strany nijak nereaguje, a nabídl se jako prostředník při jednání o propuštění zajatců. "Rusko má problém s lidmi, kteří nemají koule," řekl.

"Potupa"

Není to v posledních dnech poprvé, co oligarcha, který vede ruské žoldnéře, volil ostrá slova. V pondělí Prigožin oznámil, že během ukrajinské ofenzivy se ruští vojáci stáhli z části městečka Berchivka severně od Bachmutu. Označil to za potupu.

Wagnerovci ovládli většinu Bachmutu po deseti měsících tvrdých bojů a po velkých ztrátách na životech svých ozbrojenců. Na začátku června pak Prigožin oficiálně předal kontrolu nad městem ruské armádě, ačkoliv Ukrajinci ještě mají v rukou jihozápadní cíp Bachmutu.

Lídr Wagnerovy skupiny navíc obvinil vojáky ruské armády, že 17. května stříleli po jeho mužích. Bylo to údajně v době, kdy wagnerovci čistili území od min a nevybuchlé munice. Prigožin také zveřejnil video, na kterém se podplukovník ze 72. brigády ruské armády Roman Venevitin přiznává, že palbu nařídil.

