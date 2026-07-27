Putin po volbách chystá mobilizaci, tvrdí Zelenskyj. Povoláno má být až půl milionu mužů

Ruský prezident Vladimir Putin chce po zářijových parlamentních volbách mobilizovat 300 tisíc až 500 tisíc vojáků, myslí si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Napsal to na telegramu, kde také vyjádřil přesvědčení, že tito vojáci nebudou dobře vycvičeni, a ruská armáda tak bude mít vysoké ztráty.
„Putin není připraven tuto válku ukončit. Máme zpravodajské informace, že se chystá k mobilizaci. Chce ji provést po volbách do Státní dumy,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož se Putin obává reakce vlastní společnosti.
„Bude kvůli tomu čelit vnitřním problémům, protože jeho společnost – a viděl jsem průzkumy – je proti mobilizaci. Významná část obyvatel je také proti válce, přesto však Putina podporuje,“ míní ukrajinská hlava státu.
Také analytici amerického Institutu pro studium války (ISW) upozornili, že ruské úřady vytvářejí právní a organizační základy pro možné vyhlášení mobilizace a válečného stavu. Konečné rozhodnutí je ale podle nich v Putinových rukách a závisí na jeho vyhodnocení situace na frontě a vnitropolitické situace v Rusku.
Putin už loni podepsal zákon, který umožňuje vyslat záložníky do války i bez formálního vyhlášení mobilizace.
O nové mobilizaci se hovoří kvůli rostoucím ztrátám ruské armády, která už nestačí nahrazovat klesající nábor dobrovolníků. Rusko podle odhadů západních zpravodajských služeb za více než čtyři roky války přišlo o 1,4 milionu zabitých a zraněných vojáků. Evropští komentátoři nevylučují vyhlášení mobilizace po zářijových volbách, ruští prováleční blogeři odhadují, že by se tak mohlo stát v říjnu a do zbraně by mohlo být povoláno dokonce až 1,2 milionu mužů, napsal server The Moscow Times.
Při „částečné“ mobilizaci vyhlášené na podzim 2022 bylo do armády povoláno na 300 tisíc mužů, ale další statisíce tehdy vycestovaly z Ruska v obavě před povolávacím rozkazem.
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