Putin odsunul svého jestřába na vedlejší kolej. Vaz mu zlomila jeho „medvědí služba“

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl odstaven od rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Jeden z nejvýraznějších moskevských „jestřábů“ sice ve svých vystoupeních dál hlasitě hřímá a obhajuje maximalistické požadavky Kremlu, v zákulisí však už nehraje téměř žádnou podstatnou roli. S odkazem na ukrajinské a americké zdroje o tom informuje deník Kyiv Independent.
Skutečnými architekty ruské zahraniční politiky jsou dnes tři lidé. Za hlavního stratéga Kremlu je považován Jurij Ušakov – dlouholetý poradce prezidenta Vladimira Putina a bývalý velvyslanec ve Spojených státech.
V samotných mírových rozhovorech s Washingtonem se pak jako klíčový hráč vyprofiloval zejména Kirill Dmitrijev. Šéf ruského investičního fondu sice není kariérní diplomat, přesto se však stal klíčovým prostředníkem mezi Moskvou a Washingtonem a faktickou spojkou pro komunikaci s Trumpovou administrativou.
Lavrovovi tak zbyla víceméně jen role hlásné trouby politik, které vznikají právě u Ušakova či Putina.
„Lavrov do toho v podstatě nemá co mluvit, mají jiné kanály,“ potvrdil listu Kyiv Independent vysoce postavený ukrajinský činitel.
Medvědí služba Kremlu
Za Lavrovovým pádem podle všeho stojí jeho nekompromisní styl. Šestasedmdesátiletý veterán ruské diplomacie si sice vybudoval pověst tvrdého vyjednavače s osobitým humorem, v poslední době však Moskvě spíše škodil.
Svými ostrými veřejnými prohlášeními otevřeně sabotoval diplomatickou strategii Kremlu. Shazoval náznaky pokroku, útočil na Donalda Trumpa a odmítal jakýkoliv kompromis.
Loni v říjnu se dokonce začalo spekulovat o jeho rezignaci. Trump tehdy po schůzce s Putinem na Aljašce usiloval o další summit, který se měl konat v Budapešti. Ještě předtím si ale Lavrov telefonoval s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
A právě tento hovor zřejmě celou iniciativu definitivně pohřbil. Američané po něm dospěli k závěru, že s Lavrovem nemá smysl ztrácet čas, a summit zrušili.
Ministr na vedlejší koleji
Ministr si sice i přes tento diplomatický krach svoje místo udržel, fakticky však skončil na vedlejší koleji.
Lavrov sice stále občas komunikuje s americkou administrativou, Washington však dal jasně najevo, že pokud chce s Moskvou mluvit, Lavrova k tomu nepotřebuje.
V Kyjevě je jeho ústup z centra dění natolik zřejmý, že už ho ignoruje i ukrajinské ministerstvo zahraničí. „Není s ním o čem diskutovat,“ uzavírá ukrajinský zdroj.
