Putin o obviněných z narušení voleb v USA: Možná to nejsou Rusové, ale Ukrajinci, Tataři nebo Židé

před 3 hodinami

Na dotaz televizní moderátorky, zda danou aktivitu omlouvá, odpověděl, že mu je to jedno, protože dané osoby nereprezentují jeho vládu.

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že se nestará o údajné ruské zásahy do prezidentských voleb v USA, protože akce nebyly spojeny s jeho vládou. V rozhovoru s americkou televizní stanicí NBC, který byl odvysílán v sobotu, Putin také zaspekuloval, že někteří z 13 ruských státních příslušníků, obviněných Spojenými státy z vměšování, nemusejí ani být etničtí Rusové.

"Možná to nejsou ani Rusové, ale Ukrajinci, Tatarové nebo Židé, ale s ruským občanstvím, což by se mělo také zkontrolovat," řekl Putin.

Na dotaz moderátorky Megyn Kellyové, zda danou aktivitu omlouvá, odpověděl, že mu je to jedno, protože dané osoby nereprezentují jeho vládu.

Putin řekl, že Rusko nemá ani nástroje, ani vůli, aby se do amerických voleb vměšovalo. Během rozhovoru si opakovaně stěžoval, že Washington odmítl ruské návrhy na vzájemnou spolupráci v otázkách kybernetické bezpečnosti.

Podle něho USA předhodily médiím 13 lidí, kteří "nemusí být ani Rusové". "Možná, že mají dvojí občanství nebo zelenou kartu, možná jim za to USA zaplatily, co můžete vědět? Ani já to nevím," řekl také ruský vůdce.

V rozhovoru Putin také tvrdil, že naopak Spojené státy ustavičně narušují nadcházející ruské prezidentské volby. Prohlásil, že Rusko má zásadu nenechat si zasahovat do svých vnitřních záležitostí a proto ani ono nezasahuje do záležitostí cizích zemí.