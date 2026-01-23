Přeskočit na obsah
Zahraničí

„Putin neustoupí. Je v tom až do smrti,“ říká bývalý Trumpův muž

Spojené státy se snaží rozjet další kolo jednání o míru na Ukrajině. Ve čtvrtek se potkali americký a ukrajinský prezident ve švýcarském Davosu. Kromě toho se v pátek a sobotu sejdou ve Spojených arabských emirátech (SAE) zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Nicméně skepsi, že by nové kolo jednání mohlo přinést trvalý mír, neskrývá ani řada amerických představitelů.

„Nemám absolutně žádnou důvěru v to, že Vladimir Putin (na snímku) v těchto jednáních ustoupí v jakýchkoli zásadních bodech,“ citoval v pátek server BBC Roberta Wilkieho, který působil jako ministr pro záležitosti veteránů v první administrativě Donalda Trumpa.
Wilkie tím komentoval nové kolo jednání mezi Ukrajinci, Rusy a Američany. Delegace se mají sejít v pátek ve Spojených arabských emirátech. Už ve čtvrtek přitom proběhlo setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. 

„Nejsem v této věci optimista, myslím si, že Putin je v tom až do smrti,“ dodal exministr Wilkie v pořadu Today na BBC Radio 4. „Jediná věc, která ho zastaví, je naprosto drtivá porážka na bojišti.“

K čemu povede nové kolo jednání? 

Kromě včerejšího setkání mezi prezidenty Ukrajiny a Spojených států v Davosu proběhlo také několikahodinové jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Za Američany mu předsedali zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. 

Američané do Moskvy přiletěli ve čtvrtek večer z Davosu, kde se Trump setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír. Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.

Plánované páteční a sobotní jednání v SAE označil  Zelenskyj za pozitivní krok. Dodal ale, že by Rusko i Ukrajina měly přistoupit na kompromis a upozornil, že zatím nebyly vyřešeny územní otázky. 

