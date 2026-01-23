„Putin neustoupí. Je v tom až do smrti,“ říká bývalý Trumpův muž

Spojené státy se snaží rozjet další kolo jednání o míru na Ukrajině. Ve čtvrtek se potkali americký a ukrajinský prezident ve švýcarském Davosu. Kromě toho se v pátek a sobotu sejdou ve Spojených arabských emirátech (SAE) zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Nicméně skepsi, že by nové kolo jednání mohlo přinést trvalý mír, neskrývá ani řada amerických představitelů.
„Nemám absolutně žádnou důvěru v to, že Putin v těchto jednáních ustoupí v jakýchkoli zásadních bodech,“ citoval v pátek server BBC Roberta Wilkieho, který působil jako ministr pro záležitosti veteránů v první administrativě Donalda Trumpa.
Wilkie tím komentoval nové kolo jednání mezi Ukrajinci, Rusy a Američany. Delegace se mají sejít v pátek ve Spojených arabských emirátech. Už ve čtvrtek přitom proběhlo setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
„Nejsem v této věci optimista, myslím si, že Putin je v tom až do smrti,“ dodal exministr Wilkie v pořadu Today na BBC Radio 4. „Jediná věc, která ho zastaví, je naprosto drtivá porážka na bojišti.“
K čemu povede nové kolo jednání?
Kromě včerejšího setkání mezi prezidenty Ukrajiny a Spojených států v Davosu proběhlo také několikahodinové jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Za Američany mu předsedali zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.
Američané do Moskvy přiletěli ve čtvrtek večer z Davosu, kde se Trump setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír. Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.
Plánované páteční a sobotní jednání v SAE označil Zelenskyj za pozitivní krok. Dodal ale, že by Rusko i Ukrajina měly přistoupit na kompromis a upozornil, že zatím nebyly vyřešeny územní otázky.
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny.
ŽIVĚLedovka ochromila dopravu na jižní Moravě, policie hlásí desítky nehod
Policie má na jižní Moravě kvůli ledovce nahlášeno přes 60 nehod a dalších asi 20 událostí v dopravě. Vyzývá řidiče, aby zvážili, zda musí vyjíždět. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony.
Strnadova zbrojovka míří na špičku: po debutu na burze v Amsterdamu je cennější než ČEZ
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterdamu. Během dopoledne získala z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Představuje to 15,2 procenta jejího základního kapitálu.
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.
To byla nádhera. Pastrňák nadchl i přihrávkou, v souboji hvězd trumfl jiného Čecha
David Pastrňák řídil v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.